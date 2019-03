Tur persona cu a wordo laga den libertad tin un meldingsplicht

Dialuna hopi hende tabata ta na instalacionan di Guarda Nos Costa, caminda un grupo di persona a wordo laga den libertad. Sra. Trudy Hassel a splica cu e personanan aki no a wordo laga den libertad no mas, pero ta a base di un meldingsplicht. Ta trata di un grupo di personan cu tabata deteni na e instalacionannan di Guarda Nos Costa, cu a pido asilo politico, enfatisando ariba pidi.

E caso aki, caminda cu Sra. Hassel a cuminsa na bisa cu e caso aki en particular, cu tabata trata di personanan cu a pidi asilo politico, unda un grupo di nan a wordo entrevista pa e instancia concerni, cu mester tuma decision ariba nan peticion. A resulta cu varios di e personanan aki nan permisonan a wordo nenga. Den nan Ministeriele Beschikking ta para cu nan mester bandona Aruba, shete dia despues di e fecha di e Minsiteriele Beschikking. Door di esaki a tuma e decision di laga e personanan aki bay, pa duna nan e oportunidad di regla nan asunto pa nan por bandona Aruba den e shete dianan aki.

Den e meldingsplicht ta para exactamente cu dos dia prome cu nan mester bay, nan mester presenta cu’n ticket valido pa asina nan por sali. Hassel ta sigui bisa cu e ta lamenta cu tin un persona cu ta bezig ta bisando cu tur e hendenan cu nan ta saca nan ta bezig ta deportandonan. E personanan aki ta esunnan cu e Comision di Asilo a nenga e personanan aki un asilo politico. Guarda Nos Costa no tin nada di haber cu esaki. Nan ta esun encarga pa ehecuta ley. Den un bon palabracion cu Ministerio di Husticia, a tuma e decision ariba casonan cu bay corte unda hues (nan) a tuma e decision pa schors e ‘detencion’. Dus, mester a laga e personanan aki bay, pero no a schors e peticion pa asilo. A keda dicidi cu casonan similar lo duna meldingsplicht, pa asina nan pasa e proceso di haya of no haya asilo, a wordo dicidi si nan ta haya meldingsplicht atrobe, pa wordo deporta for di Aruba, pa nan por keda.

Un biaha mas, Guarda Nos Costa ta ehecuta ley y nan ta ehecuta decisionnan, segun Sra. Trudy Hassel di Management Team di Guarda Nos Costa.

