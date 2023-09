Dialuna den careda di 5or atardi alarma a keda bati na waf Barcadera for di un grupo di 8 boto local cu a bin for di zuid cu nan ta hayando falta di nan compañero La Pandilla cu tambe tabata cu nan. Pero nan a sali prome cu tur pero e otro botonan a pasanan na caminda y a yega Aruba pero a kere cu porta nan a dura y ora a wak ora pasa for di merdia cu nan a yega Aruba y ta birando atardi laat y nada di nan a bati alarma.

Un grupo di amistadnan a bay cu botonan na Venezuela den fin di siman total di 9 boto a keda invita pa un actividad di celebracion di La Virgen del Valle ta celebra esaki riba lama cu botonan, entre La Macolla. Tabata un fin di siman cu grupo di Arubiano a gosa e celebracion aki cu tur aña Venezolanonan ta organisa, coriendo cu e birgen riba lama.

Un buskeda grandi a tuma luga pa kustwacht cu a saca nan helicopter di Curacao y helicopter di Polis Aruba tambe a duna un man pero sin resultado.

Prome cu 8 or anochi algun persona na La Macolla a informa cu nan a keda rescata pa botonan Venezolano y a dunanan un man y tow e boto pa poco mas ariba y a laganan na costa nort di Veneuela y tur hende abordo ta sano y salvo, y nan a confronta problema cu motor y a resolve esaki di biaha.

Mama di e kapitan abordo cu no tabata sa paradero di su yiu mayor un homber di riba 40 aña, tabata un di e famianan cu tabata den panico pa cu e noticia cu nan ser keri no a regresa mas pero pa anochi a informanan e bon noticia.

Kustwacht tamb a confirma e noticia aki cu tur hende a keda localisa na e costa pabou di Punto Fijo.