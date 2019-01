Tur pensionado, sin excepcion, tin derecho ariba gelijkbedrag y bashiepremie

Sindicato TOPA, por medio di su lider, Sr. Rene Bernabela, ta wak bek ariba 2018, pa sindicato TOPA. Ainda tin hopi retonan cu mester wordo logra, ariba cual Sr. Bernabela ta elabora ariba esaki.

Segun Sr. Bernabela, tur hende trahando ariba e mercado laboral, ta trahando ariba esaki. pa loke ta 2018, pa loke ta trabaonan desplega pa sindicato TOPA, tabata trabaonan na cantidadnan grandi. A logra keda cla cu algun di nan, y otronan cu ta pendiente di dje ainda. Pero si TOPA ta sigur cu pa 2019 lo mester keda cla cu loke a keda pendiente den 2018.

Trabaonan cu ta pendiente ainda cu gobierno, p.e. departamento di Inmigracion, na e momentonan aki tin ‘instellingsbesluit’, ‘formatierapport’, ‘salarisstructuur’ pa locual ta departamento di Inmigracion cu mester keda cla, esakinan no ta cla ainda. Tin un reunion pendiente pa e departamento di recurso humano, Management Team y Bureau di Minister Bikker pa rond esakinan af ainda.

Tin tambe otro departamentonan manera KIA, e personal di KIA, tambe Cuerpo Especial Arubano, tambe ta formatierapport cu mester keda cla cu nan. Y tambe tin otro departamentonan. Aña pasa, a firma pa prome biaha cu NV’s nan. Pa locual ta APA, a keda cla cu e CAO di e departamento nautico di APA. Actualmente TOPA a haya un otro NV cu nan mester atende cun’e, cual ta FMSA di e departamento di Fuel Distribution. Y pa locual ta tambe e parti di ya caba nan a cuminsa na 2017 pa locual ta e lucha di pago di gelijkbedrag y bashiepremie pa su miembronan.

Ainda miembronan di TOPA cu ta pensionado, no a wordo paga e gelijkbedrag y bashiepremie, y tambe pa locual ta e decision cu e gobierno anterior a tuma pa stop esaki. No solamente pa e pensionadonan, cu a baha na 2015, pero esunnan cu ta trahando n’e momento aki tambe den gobierno, cu den futuro no tin derecho di cobra esaki mas tampoco, TOPA lo tin cu atende cu gobierno ariba esaki, pa e por continua ya cu nan ta hay’e no husto, y un forma sigur discriminatorio caminda cu tur esunnan prome cu 2015 aworaki ta cobrando nan gelijkbedrag y nan bashiepremie. Y tur esunnan cu a baha cu pension na 2015 padilanti y e futuro ambtenaarnan tambe, lo no tin derecho di cobra e gelijkbedrag y e bashiepremie aki. Y di parti di sindicato TOPA ta di opinion cu esaki no ta corecto y ta haya esaki un discriminacion ariba e parti aki.

