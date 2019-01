Tur papel mester ta na ordo ora di bin busca plachi di number

Diaranson a cuminsa cu e entrega di e prome plachinan di number. Ora di bin busca e plachi., e cliente mester bin cu su papel di seguro, cu ta original, of un copia cu’n stempel di e compania di seguro ariba dje. Sra. mr. Luenne Gomez- Pietersz, directora di Departamento di Impuesto ta amplia mas ariba e cambionan aki.

Sra. Gomez- Pietersz a sigui bisa cu e seguro mester ta valido na momento di bin busca e plachi di number. Si e seguro ta caduca pa su maƱan of dos dia despues, esey no ta forma parti di e control di Departamento di Impuesto. E di dos formulario cu mester presenta cun’e, ta e Registratie Formulier. Lo controla ora ta bin busk’e, bou di ken e auto ta registra, etc. Y e di tres formulario ta e recibo di pago cu Departamento di Impuetso mes a otorga. Y si a paga online, ta suficiente pa mustra via telefon, cu a haci’e via online banking. Te asina leu, Sra. mr. Luenne Gomez – Pietersz, directora di Departamento di Impuesto, ariba e tema di entrega di plachi di number.

