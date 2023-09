Relaciona cu un di e 9 boto cu a bay den fin di siman Venezuela na costa di la Macolla unda tabatin un actividad grandi di la Virgen del Valle cu algun piscador Venezolano a invita amigonan di Aruba y esaki a bira un realidad.

E Arubianonan a gosa e forma con e Venezolanonan a celebra e virgen aki a pone riba un boto y a pasa na costanan di e parti Punto Fijo. Momento di regresa Aruba bek un boto cu 8 persona abordo a confronta problema na costa di La Macolla, pero ora e otro 8 nan a kere cu nan ta biniendo nan tras pero no tabata e caso. Dialuna atardi a constata cu nan no a regresa mas Barcadera y ni contacto no a haya cu nan via telefon. Un buskeda grandi a tuma luga na zuid di nos costanan cu helicopter di polis y di kustwacht.

Aki ta sigui imagen di nan diamars nan ta na Club Nautico, Nautico Gardon ta unda nan a sali y a keda rescata y treci bek na pier. Tur hende ta sano y salvo, Guardia Nacional a yuda tow nan. Segun informacion ricibi ta cu un boto local lo sali diaranson for di Aruba bay buscanan debi cu e boto lo keda Venezuela debi na cierto circunstancianan pa cu e motor cu no por cende y regresa bek cu e boto Aruba te na otro ocasion.