Tur medida cu tin actual na Aruba relaciona cu Corona Virus ta keda te cu 28 April

Prome Minister di Aruba Sra Evelyn Wever Croes durante conferencia a anuncia cu e medidanan cu a tuma for di 13 Maart 2020 e.o lockdown pa vuelonan pa trece turista of residentenan, e toque de queda, shelter in place y scolnan cu ta cera tur e medidanan cu nos a bin ta implementando den prome instante tabata tin un fecha te cu 19 April pero den e reunion di e maneho di crisis aki a caba di dicidi cu ta prolonga e 19 te cu 28 April pa duna espacio y tempo si tin medidanan cu mester suavisa of mantene na mes un nivel.

Prome Minister Sra Evelyn Wever Croes a bisa cu prome cu e fecha lo informa den conferencia kico si ta keda y kico ta keda kita.

