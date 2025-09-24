Tur luna ta publica prijsnan di Canasta Basico.
Oranjestad, 24 di september 2025 – Canasta Basico tin como meta regula e prijsnan di productonan di Canasta Basico cu consumidor ta paga. Minister di Finansa Geoffrey Wever ta informa tur luna Departamento di Asuntonan Economico ta publica e lista di prijsnan maximo di 1330 producto den e Canasta Basico. Tur demas producto cu no ta forma parti di canasta basico, companianan mes ta pone e prijs sin intervencion di gobierno.
E Canasta Basico ta consisti di e siguiente 19 categorianan di producto:
Aros
Baby food
Koffie
Te
Hariña di maishi
Lechi koffie
Lechi polvo
Azeta pa cushina
Frozen broccoli
Frozen spinach
Frozen mixed vegetables
Canned tuna fish
Canned sardines
Dried beans
Canned salmon
All purpose flour
Spaghetti
Oatmeal
UHT milk
Cada 19 categoria tin producto di diferente marca, peso, contenido y paketamento. Por ehempel den e categoria di Aros tin 34 diferente marca di aros cu un total di 186 diferente producto, e categoria di Koffie ta consisti di 47 diferente marca di koffie cu un total di 196 producto. E categoria di Lechi Polvo ta consisti di 18 diferente marca di lechi di polvo cu un total di 76 producto. Gobierno ta regula e prijs di 19 categoria di producto di diferente marca, peso, contenido y paketamento.
Regulacion di prijsnan di producto y servicio ofreci riba mercado ta regla den e “Prijzenverordening”. Articulo dos di e ley aki ta duna e minister di Asunto Economico e autoridad pa regula prijsnan di productonan y servicio cu ta wordo ofreci riba mercado cu e meta pa proteha interes publico.
Pa determina e prijsnan di tur productonan den e Canasta Basico, companianan tin cu entrega nan facturanan na Departamento di Asuntonan Economico. Basa riba e documentonan entrega , Departamento di Asuntonan Economico ta calcula e prijs maximo cu ta inclui e margen di ganashi pa e companianan na cual e productonan por wordo bendi.
E margen di ganashi por mayor – groothandelsmarge- ta 7 porciento pa azeta pa cushina, 9 porciento pa aros, baby food, hariña di maishi, te, koffie, lechi koffie, lechi polvo, canned tuna fish, canned sardines, dried beans, canned salmon, all purpose flour, spaghetti, oatmeal, UHT milk y 13 porciento pa frozen broccoli, frozen spinach y frozen mixed vegetables.
E margen di ganashi por detaye -kleinhandelsmarge- ta 10 porciento pa azeta pa cushina, 13 porciento pa aros y hariña di maishi, 14 porciento pa te, koffie, lechi koffie, lechi polvo, canned tuna fish, canned sardines, dried beans, canned salmon, all purpose flour, spaghetti, oatmeal, UHT milk y 15 porciento pa frozen broccoli, frozen spinach y frozen mixed vegetables.
Cambio den prijsnan di productonan den e canasta basico ta e resultado di factornan externo manera cambio den prijs internacional di e productonan, cambio den gasto di transporte y cambio den wisselkoers. E margen di ganashi ta pa garantiza un prijs maximo cu consumidornan ta paga. Esaki no no ta un garantia cu importacion di e productonan den canasta basico ta un negoshi rendabel.
E prijzenverordening ta duna gobierno e autoridad pa determina e prijs maximo pa productonan di prome necesidad. Si facturanan entrega pa companianan ta mustra un subida, of bahada of ningun cambio den prijs internacional di e productonan, cambio den gasto di transporte y cambio den wisselkoers, calculacion y publicacion pa Departamento di Asuntonan Economico lo mustra esaki tambe segun minister Geoffrey Wever.
Pa mas informacion riba e prijsnan di productonan den Canasta Basico por bishita e website www.deaci.aw