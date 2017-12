Tur instancia mester uni pa traha hunto ariba e problema di droga

Sra. Ruliënne Arends, kende ta trahado preventivo na Fundacion Anti Droga Aruba, ta splica kico tin pensa di hasi pa bay informa mas di e tema di droga den nos hobennan.

FADA ta trahando hopi duro pa bin cu un charla con pa reconoce ora un hende ta bou di influencia di cualkier sustancia. Esey ta un plan sigur cu nan ta bin cune pa 2018. Pero Sra Arends ta di opinion, cu si midi forsa, no ariba un solo tereno. Pone diferente instancia hunto, ap asina duna e informacion na tur docente.

Ya casi scol ta casi sera, y e muchanan mente ta ariba vakantie, pero asina mes FADA ainda ta dunando charla, pa cual nan ta contento. Pero manera cu aña habri, nan lo bay cuminsa cu nan carousel y lo no para keto. Mayoria biaha, e informacion ta keda mescos, algun cos por bin nobo. Pero semper ta adapta esakinan, pa haci’e mas atractivo pa nos hobennan.

Ya pa varios biaha, FADA a bay diferente scolnan cu diferente personana cu sea a recupera of nan ta den e proceso. Hopi biaha durante charlanan, hobennan ta pidi pa bin cu video di nos hendenan local. E parti di e persona den recuperacion, FADA tin‘e caba y e ta splica e muchanan con el a cuminsa, na marihuana pa despues bay na algo mas fuerte. E parti ey FADA a cuminsa caba cuné, ya cu e ta bay poco poco y e persona den recuperacion mester sinti, cu e ta cla pa esey.

Mas aleu, Sra. Arends a bisa cu no ta di awo, ta unn trend di hopi aña, pero awo e ta mas conoci. No ta paso cu bo no a huma, kiermen cu e no ta hacibo daño. Y esey ta loke e hobennan no tin mucho informacion di esey, y FADA ta ripara ora di duna charlanan. Efectonan di marihuana por keda dos pa tres siman den bo sistema. Tur cos ta depende pa con largo ta bezig ta usando esaki caba.

Cada scol tin nan mesun reglanan. Pero FADA semper a duna conseho kico pa haci, kisas scol ta gara e hoben cu droga di tas. Y enbes di schors of kita e alumno for di scol, esaki lo no yuda. Mester busca mas a fondo, e motibo pa cual nan a cuminsa uza. Pero cada scol ta diferente. FADA semper ta busca manera pa duna conseho di cual medida pa tuma. Tin ora ta falta di e caminda pa cana, ora haya un caso, gara esaki for di su raiz pa haya un solucion top. Tin un persona cu mester ta responsabel pa e hoben.

Cu FADA ta parti di prevencion, no kiermen cu no por sigui yuda, Y despues di e sucedido, ta spera cu esey por bira un realidad, unda cu por conta cu tur e instancianan cu ta traha hunto pa brinda informacion. No soalmente mester brinda informacion, pero mester corda ariba e parti di duna yudansa tambe, segun Sra. Ruliënne Arends, di FADA.