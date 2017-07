Tur instancia di cuido mester registra na DVG

Na januari 2017 Ley di Calidad di Cuido a bin na vigor y e ley aki ta encera cu tur instancia cu ta duna cuido na Aruba mester registra. Directie Volksgezondheid (DVG) ta tumando contacto cu diferente instancia cu ta duna cuido pa recorda nan pa registra.

Beleidsmedewerker di DVG, Drs. Uginia Poulina-Thomson, a indica cu un e-mail a wordo manda na e instancianan, pero tin di nan cu ainda no a contesta e e-mail. Den e e-mail aki tin un formulario di registracion inclui. E instancianan mester yena e formulario aki y manda esaki bek pa DVG na [email protected] Pero hunto cu e formulario e instancianan mester manda un identificacion valido y e formulario di Camara di Comercio.

E motibonan cu un instancia no a contesta e e-mail di DVG ta posiblemente cu e persona encarga a bay cu vakantie of porta e e-mail adres di e instancia no ta trahando mas of a cambia di e-mail adres. Uginia Poulina-Thomson ta pidi pa e instancianan, cu ta duna cuido, tuma contacto cu DVG pa asina nan por haya e formulario di registracion. Segun Ley di Calidad di Cuido e instancianan mester registra. “Si nan tuma contacto cu nos, nos ta manda nan e formulario di registracion. Y asina nan por yen’e y continua cu e proceso pa nan por registra”, Uginia Poulina-Thomson a splica.

Aworaki DVG ta mandando un recordatorio na e instancianan di cuido unda cu varios carta di recordatorio a keda manda pidiendo nan pa tuma contacto cu DVG. Tin un fecha stipula, pero despues di cada 2 siman e departamento ta mandando un e-mail di recordatorio. Tin varios instancia cu a tuma contacto cu DVG, pero falta ainda hopi instancia pa registra.

Personanan individual cu ta duna cuido tambe mester tuma contacto cu DVG pa asina por yena e formulario di registracion. E instancianan cu ta duna cuido ta hospital, ImSan, dokternan di cas, specialistanan, oficinanan di dentista, boticanan etc..

E ta un obligacion pa e negoshinan registra y esaki ta poni den Ley di Calidad di Cuido. Si un negoshi of instancia no registra, esaki por tin sancion pa nan. E ley aki ta duna e inspector e autoridad cu e lo por duna un ‘last onder dwangsom’. E formulario di registracion por haya riba DVG su Facebook, pero tambe por tuma contacto cu DVG pa haya esaki via e-mail na [email protected] of via telefon na 5224200.