Parlamentario Edgar Vrolijk ta indica cu e delegacion di Aruba pa loke ta AVP ta un delegacion completamente nobo den politica. Sinembargo importante ta cu na momento cu kier sigui desaroya den politica sa loke ta e statuto, reglanan y acuerdonan cu a keda cera y cu cada pais mester cumpli cu ne.
Islanan CAS cu ta Corsou, Aruba, St Maarten y Hulanda a firma un acuerdo na 2022 pa tur e islanan ta riba e mes un liña con ta trata y kico ta e caminda cu Rijkswet tin cu cana. Den e palabracionnan a keda poni cu e gobierno di e pais nan mester involucra nan parlamento desde un inicio , durante y na final prome cu entrega e Rijkswet cu consensus di parlamento.
Parlamentario Edgar Vrolijk ta indica cu prome cu gobierno tin pensa di entrega un producto na Rijks MinisterRaad e gobierno mester tin e consensus di e parlamento. Parlamento cu ta e hefe di gobierno mester ta na altura y mester por papia y debati si ta diacuerdo cu e gobierno su plan pa Aruba. E Parlamento di e Pais ta duna e gobierno e guia y autorisacion den e partinan aki y lamentablemente gobierno di Aruba no a cumpli cu esaki.
Consensus Rijkswet ta un fenomeno nobo y e ta exigi un drempel mas halto y naturalmente e ta exigi consensus den tur liña di trabou y na Hulanda den e reunion di IPKO na unda cu Miembro di Raad van State Paul Comenencia a confirma loke cu ta bisando varios simannan caba na Aruba.
Loke cu Gobierno di AVP-FUTURO a haci ta crea un mancha malo rond di e Consensus Rijkswet cu practicamente por ta algo positivo pa Aruba si gobierno di Aruba a cana e caminda corectamente, pero na e manera cu e gobierno di AVP-FUTURO ta trata contra di tur principio y reglanan no ta esun di mas corecto. Nos mes ta kibra procedura y esaki ta di lamenta, actualmente tin un internet consultatie unda cu un grupo grandi na Aruba ta bisa cosnan no a cana corectamente y di otro banda Hulanda tambe a actua incorecto y esaki a keda expresa tambe den IPKO door di presidente di parlamento di St Maarten Sarah Wescot-Williams y na unda cu a vocifera fuertemente cu nos tur mester enfoca pa traha hunto sin ansha, sin molestia y respeta cada ken nan decisionnan.
Parlamentario Edgar Vrolijk ta indica cu tin caminda nan cu Aruba por traha cu no tin mester di un Rijkswet y den diferente angulo mester haci e diferente cambionan den Landsverordering, pero e samenwerking ta importante. Den e reunionnan di IPKO a keda vocifera cu locual cu e gobierno di AVP –FUTURO a haci no ta corecto y e informacion cu MEP tabata duna no tabata un mentira, pero un berdad pa conscientisa e pueblo di Aruba, pero lamentablemente parlamentario nan di AVP y FUTURO tabata trata di bira esaki y bruha e comunidad di Aruba riba loke ta e realidad cu e gobierno di AVP-FUTURO a cana e caminda incorecto y a falta e parlamento di Aruba respet.
E proceso a keda totalmente mal ehecuta di loke tabata e palabracionnan cu tabatin den IPKO na 2022. Parlamentario Edgar Vrolijk ta lamenta cu e politica nobo no ta educa nan mes y ta sconde tras di e firma cu no ta un Rijkswet , pero diferente bestuurlijk akkoort pa negosha cu Hulanda.
Na mes momento ta spera cu esnan cu a bin IPKO por compronde awo y mane cu nan a vocifera den porta cera nan vocifera cu nan consenshi pafo tambe riba e eror cu a keda cometi. Aruba su parlamento no mester ta un stempel parlament.