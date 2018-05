Tur hende tin mesun derecho pa yega na su propio hogar

“Bo no mester conocemi como Minister of buska un firma sin balor, manera a sosode cu e Minister anterior di infrastructura. Awor bo derecho ta wordo respeta, como tambe e transparencia y integridad cu esaki mester carga. Esaki ta motibo pa cual tur cu tin 18 pa 30 aña wardando riba nan tereno, a ricibi esaki dialuna pasa”, asina Minister Otmar Oduber encarga cu infrastructura a duna di conoce.

Den un sala yena cu emocion di personanan cu a warda varios decada pa ricibi nan tereno, dialuna nan a ricibi esaki. A base di FIFO (First in First out) a percura pa e personanan cu a cumpli cu tur rekisitonan ricibi esaki. Na e ocacion a splica e grupo di personanan tambe di nan derecho y obligacionnan di acuerdo cu e maneho nobo cu a wordo introduci y publica den un forma transparente dos luna pasa.

Minister Oduber a duna di conoce cu por a actualisa tur e peticionnan cu tabatin prome cu aña 2000 cu a registra di nobo na aña 2003 ora cu esaki a tuma luga, y den e proceso aki a mira varios persona cu ya caba a haya un cas of a cumpra tereno pa traha nan cas. A pesar di esaki e posibilidad pa tereno no a bay perdi, pa cual a aplica cu esunnan cu tin mas cu 1 aña registra caba na DIP ta bin na remarke si nan ta famia eerste, tweede of derde graads, cu e condicion cu nan no tin un otro tereno of cas riba nan nomber.

346 persona a ricibi e oportunidad pa nan traha nan cas a base di e peticion cu nan tabatin, 145 di nan ta trata overeenkomst nan cu a wordo firma na e ocasion. Proximo paso aworaki ta pa nan bay notario, cual nan tin tres luna pa cumpli cu ne. E diferencia grandi ta cu aworaki nan mester firma un Hypotheek akte hunto cu e traspaso di e tereno, contrario na antes. Pasobra kier ta sigur cu e hendenan ta bay traha nan cas y cu por maranan na dje, pasobra ta hopi hende ta wardando un pida tereno pa construi, pa cual nan tin 1 aña pa caba di traha nan cas. E otronan cu a haya nan carta di pre reservering y reservering, ta encera personanan cu tin cierto pasonan cu nan tin cu tuma. Si ta pre reservering, nan tin 30 dia pa mustra cu nan tin un ‘backup’ financiero y a base di esaki ta depende con grandi nan por traha nan cas y a base di esey ta haya e tereno, pa no duna terenonan mas di 600,700, of 800 meter cuadra siendo cu e forsa di e persona ta pa traha un cas di 150 meter cuadra, teniendo na cuenta e escasez di tereno cu tin. Esunnan cu a ricibi nan carta di reservering tin 90 dia pa nan entrega nan plannan na DOW pa nan caba di regla tur locual cu ta poni den e website di DIP www.DIP.aw unda cu tin e rekistonan poni na un forma transparente pa loke ta e bouwvergunning. Cual mester por tuma luga entre 4 pa 6 siman despues cu e persona ya tin su carta di reservering, Minister Oduber a splica.

‘Kico ta mas satisfactorio cu mira 346 famia cu ta mira luz den horizonte pa nan por traha nan cas. E aña aki ta spera cu lo por entrega 300 tereno mas durante aña. Banda di esaki tin e casnan social cu FCCA ta yegando na convenio pa cuminsa cu ne, unda cu lo cuminsa cu construccion di 200 cas e aña aki, cual ta e compromiso cu tin. Ademas e fundacion cu a menciona pa yega na residencianan accesibel cu ta special pa e mamanan soltero cu tin un trabou, parehanan hoben, recien cas of recien graduadonan cu kier bay den un cas di entre 125 mil cu 300 mil florin y cu no necesariamente mester warda pa ora cu nan por cumpra un cas di 300 mil bay ariba. Esaki ta e direccion cu kier bay unda cu na forma transparente y integro ta cumpli cu e derecho pa famianan por construi nan hogar, Minister Oduber a termina bisando.

