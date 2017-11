Tur hende na San Nicolas ta wardando ariba refineria y no kier inverti

Camara di Comercio a haci apelacion ariba gobierno pa haya sa kico e contract di Citgo ta bisa. Sr. Enrst Mohammed di Camara di Comercio ta amplia mas ariba esaki.

Camara di Comercio a haya un presentacion di parti di Sr. Alvin Koolman y semper nan tabata cauteloso cu esey, ya cu e tabata tin un tiki delay pa habri. Pero aworaki tin desaroyonan na Venezuela, cu ta wak tin tanto problema eynan. Nan a aresta un di e grandinan ta cera. Presidente Maduro a nombra un amigo pa tuma PDVSA, y e preocupacion ey ta keda.

Lo mester bay busca informacion pa por formula un strategia of un punto di bista, pero na e momento nan aki, no tin mucho optimismo, aunke na final di dia ta spera cu e habri toch, ya cu e lo trece mas entrada pa gobierno, y lo genera mas empleo, si ta bay emplea Arubianonan.

Camara a haya mas inscripcion nobo. Pero si por a wak cu algun compania cu tabata trahando eyden a wordo cumpra pa inversionistanan Venezolano, cu tabata tin experiencia den refineria. Pero ultimo temponan no a wak mucho inscripcion cu ta bay traha den Citgo. Locual cu Camara di Comercio tin entendi ta cu nan ta cu algun cos ta para, nan mester haci algun trabao mester wordo haci prome cu start up. Aworaki ta den fase di evaluacion, kico mester wordo modernisa, kico mester wordo haci. Pero di parti di Camara di Comercio, nan kier wak un tiki mas siguridad.

E unico cu por pone un poco mas presion, ta e parlamento, cual ta e Minister di Energia.

Sra. mr. Evelyn Wever- Croes a mustra su preocupacion, ya cu nan no tin claridad ariba loke a wordo firma cu Citgo y esaki ta trece duda den e parti aki. Y e poco documento cu nan a haya, no ta mustra mucho positivo pa Aruba tampoco y esey ta locual cu comunidad mester biba cun’e. Nunca niun hende no a pone presion pa wak e contractnan. Anto nunca niun hende a wak e contract. Segun Sr. Mohammed, a keda discuti cu Prome Minister tocante e contract di Citgo, cu parlamento no a pone presion pa haya e contract pa wak. E dudanan t’ey mirando tur loke ta pasando na Venezuela.

Mester wak cu Prome Minister kico lo bay pasa awo. E parti cu ta pasa na Houston, na Venezuela, tur ta factornan cu ta hunga un rol cu loke ta pasando na Aruba. Kico ta e siguridad , mirando tur cos cu ta pasando, cu ora e refineria ta cla, cu lo haya e crudo di Venezuela pa Aruba procesa pa Aruba gana placa. Esey ta e contesta cardinal cu, segun Sr. Mohammed di Camara di Comercio, nan lo kier haya un contesta ariba dje.

Eigenlijk tin incentivonan pa bay den e zona, e dowtown San Nicolas y mester trece e mesun incentivanan cu tin na Oranjestad. Pero asina mes ta wak cu niun hende no kier bay pariba. E motibo ta cu pa tin un negoshi, mester tin cash flow, mester tin hende. Na San Nicolas mester crea un environment unda tur hende ta bay pa haci shopping, unda tur hende ta bay pa gasta placa. Y esey no tin ainda. Tur hende ta wardando ariba refineria.

Atrobe tin entendi di tin un all inclusive di 1000 camber na San Nicolas, cual Camara di Comercio ta skeptico ariba dje. Hendenan cu ta bin all inclusive no ta hendenan cu ta shop ariba e isla. Mester tin un desaroyo mas fructifero di San Nicolas florece.

Ta pidi e Minister di Asuntonan Economico pa investiga esaki, pa hende bay hinca placa den dje. Awo ta mirando cu inversionnan ta tumando luga na South Beach, tur hende ta loco pa haya un tereno dilanti di hotelnan. Eynan ta haya tur e bida, y esaki mester trece pa Caya Grandi. Esaki ta haya si gobierno duna algun Arubano pa traha boutique hotelnan chikito den Centro of banda di e centro, pa e banconan tambe duna un tiki aporte na entrepeneur cu ta bin cu bon businessplan pa lanta un negoshi den e area, e ora bo ta haya mas inversion, mas bida, pa trek mas hende, segun Sr. Ernst Mohammed, di Camara di Comercio.