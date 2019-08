Tur hende mester traha hunto pa juda e hoben cu cai den e mundo di adiccion

Mirando un sondeo cu a wordo haci na aña 2018 a duna como resultado cu e consumo di Marihuana bao di hobennan na scolnan di San Nicolas a subi drasticamente. Mirando esaki a traha un sorto di “contrato” caminda a papia cu diferente di e cabezantenan di scol en cuestion y asina duna OK pa haci test riba e muchanan na scol. Mirando cu e servicio cu ta wordo duna ta “vrijwillig begeleiding” pero no tin e poder pa jega test un mucha asina sin mas. Y sigur sin consentimento di mayornan of firma di SKOA. Pues asina cu esaki a keda cla a cuminsa. A ripara tambe cu durante añanan ta hopi hoben ta bin test y asina a dicidi pa haci un sondeo di tur e añanan for di 2018 a keda mustra cu el a subi drasticamente. Diferente scolnan ta bini pa haci test y esun cu a sali mas halto di testnan positivo ta SPO y esaki a keda comproba despues di testnan den 2018. Tabata e trahado Social na e dicho scol a mira e problema aki y el a bati alarma p’asin cuminza test e muchanan di dicho scol aki den un forma “random” pues e test ta wordo haci pero e muchanan mes no sa di nada. E resultado ta wordo duna na e trahado Social y esaki na su turno ta pasa esaki na e mayornan p’asina e mucha cumisa cu “begeleiding”. Mester menciona cu e test aki ta pa determina e uso di Marihuana so y no otro tiponan di Droga. E situacion ta bira alarmante pasobra den 2018 a keda determina cu e edad mas jong cu a test positivo pa consumo di Marihuana tata 11 aña y akinan ta caminda alarma a wordo bati cu defacto no ta Marihuana so sino Cocaina tambe ta wordo usa entre nos hobennan. Varios ta e mayornan cu a trece nan jiunan pa ricibi “begeleiding” y un di nan esta esun di 11 aña, a wordo manda den exterior. Pero tambe e departamento ta trata diferente casonan di alcohol, caminda cu diferente companianan ta pidi judansa pa nan trahadonan. E problema mas grandi bao di hobennan cu ta conoduci na e uso di droga, ta e problemanan social cu nos isla tini. Y ora cu ta “begeleid” un mucha mester wak ambos banda, esta e banda di mayor y e banda di e mucha. Semper ta “geef aan” cu e mucha no a lanta cu su tata, ambos mayo ta traha y no ta haya atencion, ma wordo maltrata of e mucha a wordo abusa. Anto kico esaki ta conduci na dje cu e hoben ta bai usa e Marihuana y tambe kico a wordo comproba cu e peer pressure y bullying a subi drasticamente y esaki nan ta “geef aan” ora e muchanan aki bin pa ricibi “begeleiding”. E mayornan tambe tin cu wordo involucra den e “begeleiding” p’asina tur hende ta involucra y traha hunto cu otro pa jega na e resultado desea.

Comments

comments