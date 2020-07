Tur hende cu ta bende cuminsa mester tin su carchi berde cune y cumpli cu regla di higiena

Yvette Geerman di Departamento di Higiena di Salubridad publico a papia riba e personanan cu ta bende cuminda den un of otro forma mester tin un carchi di salud cune y mester ta vigente y su fecha no tin cu vence. Pa bin na remarke na e carchi di salud bo mester ta un hende inscribi na Aruba y eynan ta cuminsa e proceso pa cuminsa haya e carchi di salud cu tin rekesitonan cu mester cumpli cune e.o test y cada 5 aña mester renoba e potret di torax parti di bo pecho completo. Si tur e rekesitonan ta na ordo e ora por bin na remarke di e carchi di salud cu tin validez di 1 aña. Abase di cuadro di ley cu nos haci inspeccion na localidadnan cu tin bendemento di cuminda den un of otro forma bo lo mester mustra nos bo tin e carchi di salud, si e persona no tine y tin risico bo ta haya boet, y si un localidad cu ta bende cuminda y full e personal no tin carchi di salud e localidad lo keda cera. Sra Yevette a duna un coseho na tur hende abo mester sa na kende bo ta cumpra bo cuminda y abo mes sea critico, pasobra tin cu corda cu esnan cu ta prepara bo cuminda mester cumpli cu cierto rekesitonan di ley y higiena cu ta hopi valido pa e calidad di cuminda. Tur hende tin derecho di sa si e persona tin su carchi di salud pa bo no expone bo mes un salud na peliger, y anos como salud publico ta inspecciona tur luga cu ta bende cuminda na Aruba y si tin caminda na unda cuminda ta wordo bendi y nos haya informacion nos ta bay haci e inspeccion manera debe ser.

