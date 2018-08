Tur grupo na San Nicolas ta traha pe mesun meta

Andres Hernandez di San Nicolas Business Association (SNBA) ta comenta tocante desaroyonan di uni diferente grupo pa drecha San Nicolas.

Sr. Hernandez ta splica cu seis aña pasa San Nicolas Business Association (SNBA) tabatin den su plan pa wak con nan por a crea un union riba cierto gruponan na San Nicolas cu ta trahando riba mesun sinti cu nan. Tabata na sr. Hernandez su opinion cu tur grupo na San Nicolas ta trahando p’e mesun meta, cual ta drecha San Nicolas. Siman pasa nan a traha un carta cual nan a entrega na cada organisacion na San Nicolas. Te aworaki nan ta conta cu diestres di nan. Nan tabatin un reunion dialuna ultimo di cual diesun di e diestres organisacionnan tabata presente. Pa sr. Hernandez su sorpresa, el a spera un poco mas controversia, pero esaki a resulta lo contrario. E reunion a bay tremendo, segun sr. Hernandez. Nan a bay di acuerdo cu otro cu ya caba pa aki un siman y mey exactamente nan lo sinta pa wak con nan ta bay haci oficialmente e Plataforma San Nicolas, cual ta nada otro cu e union di tur e gruponan organisa pariba di brug. Nan tabatin un votacion unanime y pronto no ta bay ta SNBA cu lo papia cu algun instancia of cu Gobierno, sino e biaha aki ta bay ta Plataforma San Nicolas cu lo bay atende cu tur loke tin di haber cu San Nicolas. Sr. Hernandez ta pensa di acuerdo e conteo cu nan a haci e ta bay ta over mil voto. Una bes cu esaki bira oficial, cada organisacion ta pone su metanan di termino corto, mediano y largo pa nan por sinta analisa esaki. Una bes cu nan tin e lista di hendenan, nan ta bay pone nan den ordo, nan ta bay wakkico ta posibel, pasobra nunca tin placa. Segun sr. Hernenadez, nunca tin placa den ningun Gobierno, specialmente pa San Nicolas. Pero tin cosnan cu ta realisabel na un budget chikito. Sr. Hernandez ta bisa cu tin un budget nacional p’edrechamento di Aruba, pero San Nicolas no ta hayando mucho atencion cu e budget ey. Mientras otro sectornan na Aruba ta bay cinco stap padilanti, San Nicolas apenas ta bay mita so. E ta haya esaki un falta di respet pa San Nicolas cu ta e di dos ciudad di Aruba. Nan a yega di papia cu Gobienro y manifesta nan desacuerdo pa cu e tanto MFAnan cu a wordo traha.Preferiblemente por a mantene e edificio existente, mehora e servicio y digitalisa e sistema pa hende por paga nan cosnancomodamente online.

Sr. Hernandez ta haya tremendo e hecho cu tur e gruponan aki por uni y aporta ideanan na e bienestar di San Nicolas, perotambe mester di e sosten di Gobierno pa por yuda den algun forma.

