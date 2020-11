Tur e kerstboom cu Kerstboomlandia a pone pa pre-benta ya ta bendi

Despues di cu manera costumber desde su inicio Kerstboomlandia a sa di trece e miho kerstboom di Canada pa Aruba tur aña pueblo sa di e alta calidad y precioso di matanan di kerstboom cu ta radia e fragancia y vibra cu e color resplandeciente di e matanan mas bunita y cu ta percura full e perodio di dianan di fiesta y mas.

Cu mucho gusto y placer Kerstboomlandia kier informa cu e cantidad di matanan pa pre-benta ta SOLD-OUT, esey a pone cu toch mirando cu pa e ultimo añanan tur nan matanan ta bay y pa no laga e pueblo di Aruba keda cu gana di pone e miho kerstboom na nan cas a core tuma e decision pa den ultimo oranan agrega 2 container di matanan adicional cual e proveedor cual ta semper na ordo di Kerstboomlandia a coopera y ta manda 2 container adicional. E 4 container aki di mata aun ainda ayera corta y hinca den containernan cu temperatura adecua cu ta yega Aruba hasta cu sneeuw ainda den e matanan ta ser poni den e containernan cual a ser hisa riba boto pa sali rumbo Aruba awe ainda y cu ta ser spera su yegada dia 27 si condicion di tempo no permiti prome.

Tur esfuerzo ta ser haci pa nan sacanan mesora for si waf pa hibanan Vondellaan pazuid di Banco di Caribe pa ofrece nan na nos querido y fiel clientela manera semper! Pues lo tin kerstboomnan di diferente grandura y prijs pa no manca bo cartera! Sigui nos pa bo ta informa pa bo no keda afo! Kerstboomlandia trahando pa haci bo Pasco esun mihor!

Informe adicional ta indica cu tur e preparacionnan ta ser haci pa locual ta e reglanan di DVG unda tin handsanitizer y tambe mondkapje pa esnan cu no tin of a lubida, siguridad y salubridad semper na prome lugar manera costumber di Kerstboomlandia

