Tur Dokter di Cas mester su Praktijk Ondersteuner pero AZV ta dicidi esaki

Pa pone mas hende AZV mester duna di su parti pa por laga tur docter di cas haya un POH (Praktijk Ondersteuning Huisarts). Sr. Gino Goeloe, director di Wit Gele Kruis ta amplia.

Esey ta un discusion entre HAVA y AZV, dus Wit Gele Kruis no tin parti den e discusion ey. Den e caso aki, ta e dosnan tin cu resolve e problema aki. Un POH no ta costa hopi manera hopi hende ta pensa, pero e ta gana e salario di un verpleegkundige na nivel academico. Dus esey ta algo na Hospital y na Wit Gele Kruis ta mescos, dus mesun salario. No ta papia di 15 pa 20 mil florin. Ta papiando di mas abao di 10 mil florin.

Actualmente tin 43 dokter di cas, y tin 20 Praktijk Ondersteuner. Esey kiermen cu tin mester di 23 mas. Lo tin cu papia cu AZV hunto cu e otro partnernan, ya cu e resultado t’ey. E pashent ta exigi mas tempo awo, ya cu antes POH no tabata reconoce e POH, pero awo e ta yega puntra pa e POH y esey ta atencion cu e tin derecho ariba dje. Ora di bay cerca un Praktijk Ondersteuner, e prome gesperke ta dura 45 minuut pa 1 ora. Nan ta bay papia di famia, malesa di famia, tur ta bin den un sistema di programa medico. Y esey conhuntamente cu e dokter di cas, nan ta traha un plan di accion p’abo. Y esey ta locual cu mester duna tempo y e tempo ey tin ora no tin. Segun Sr. Goeloe, esey ta tanto e dokter di cas y pashent ta keha di dje. Ta momento clave pa expande POH pa cada huisarts haya un praktijk ondersteuner. Pa Sr. Goeloe esaki ta bon ya cu asina e ta na Hulanda. Pero a adapta e programa na e sistema di Aruba. Na Hulanda cada huisarts tin un praktijkondersteuner. Esey ta e miho pa e dokter di cas, e pashent y e POH.

Un POH parti pa dos dokter di cas, no ta bon, ya cu esaki ta pone e POH den un rush. LO mester trece e problema aki na mesa, pa asina por busca e fondonan pa por cuminsa cun’e tambe, segun Sr. Gino Goeloe, director di Wit Gele Kruis.