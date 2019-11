Tur Diasabra muchanan di Lifida U7 ta competi contra otro

Tur Diasabra na Compleho Frans Figaroa ta tuma luga e competencia di Lifida di U-7. Tur fin di siman 4 diferente team ta hunga, unda cu di 8:30-9:30 am ta hunga 2 team y mag di hunga maximo 4 wega. Despues ta bay pa 2 otro team ta hunga contra otro di 9:30 -10:30am. E desaroyo di e muchanan ta bayendo bon awo, asina David Simon, coordinador di veld, a expresa. E ta mira den e futbolistanan cu tin prospectonan hopi bon. El a expresa di weita e mayornan tambe ta yega stadion y apoya nan yiu. Esey ta algo hopi essencial, caminda e mayornan ta bin cu nan yiunan y apoya nan, tin ta bin cu tambor of fluit. E ta un satisfaccion hopi grandi pa mira e muchanan hunga. David Simon ta dirigi e weganan pa asina mustra e muchanan kico nan por y kico nan no por. Asina aki nan por siña mas miho posibel. Ta yama esaki un campeonato aunke cu e teamnan ta hunga riba veld. Actualmente e vision of motibo di e weganan aki ta p’e muchanan yega mas na e bala. Nan por hunga 6 contra 6, 1 keeper mas 5 hungdo, y por bay di 1 keeper y 6 hungado. E desaroyo di e muchanan den e edad aki ta cu e muchanan mester yega mas na e bala. Hopi biaha e mucha ta bay hunga wega, pero e veld ta hopi grandi. Ta facilita e muchanan a base di e veld, haciendo e veld chikito. E veld ta ongeveer 43 pa 30 meter p’e muchanan por hunga facil. Y cada bes ta traha 4 veld riba e veld grandi.

