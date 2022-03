Awe a tuma lugar e ultimo reunion preparando pa e Aruba and Curaçao Women Entrepreneurship Webinar-Unleash your US potential cu lo tuma lugar diaranzon 23 di maart cuminsando pa 9.00 a.m. via zoom. E webinar aki ta un iniciativa di e Minister Plenipotenciario na Washington, Sra. Joselin Croes cu a logra reuni oradornan y entrepreneurnan di e islanan di Aruba y Corsow, pero tambe yuinan di tera estableci na Merca. E meta di e webinar ta pa pone atencion na comerciantenan femenino cu ta haciendo negoshi caba cu Merca. Sin embargo e webinar aki no ta pa hende muher so atende, mirando cu lo duna hopi conocemento y best practices con pa exporta pa Merca y tambe con pa establece na Doral pa asina conkista e mercado Americano y regional. Asina Minister Plenipotenciario na Washington cu apoyo di Ministerio di Asuntonan General, den cooperacion cu Departamento di Asuntonan Economico y Camara di Industria na Aruba a logra un lista di oradornan di caliber di Aruba y Merca. Gobierno di Corsow cu tambe ta co-organizador di e evento aki a contribui tambe na e lista di orador cu comerciantenan femenino exitoso di Corsow. E lista ta encera Manuel Pila di Ciudad di Doral, Yamilee Bastien, representante di gobierno Americano, Michelle Fajardo di Cargo International Consolidators na Doral, Lindy Croes di Lindy Lifestyle, Valeria Gomez di Vadavas, Davina Mansur di Wiederkehr Real Estate, Natasha Chatlein di BrainCoral Labs y Rebecca Zeijdel-Paz di Beck Jewels. Lo tin storianan inspirativo tambe di entrepreneurs Arubiano cu hopi exito caba den e comunidad comercial. Si bo ta un persona haciendo negoshi cu Merca, cu interes pa haci negoshi cu Merca of djies kier habri un negoshi, no lubida di registra pa e webinar interesante aki. E webinar aki lo ekipa bo cu conocemento pa e stap excitante den e mundo comercial y lo motiva bo cu tips y inspiracionnan. Registracion ainda ta posibel via https://bit.ly/ArubaCuracaoWomenEvent di cual despues lo haya e link di zoom pa conecta diaranzon 23 maart, 9.00 am. Pa mas informacion por contact na Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria, Sra. Zulema Erasmus na 521-2400 of na Camara di Comercio, Sra. Sue-Ellen de Freitas Sousa na 582-1566.

Comments

comments