Tur cos ta cla pa e Nostalgia Party di Kiwanis Club of Palm Beach

Falta apenas un par di dia pa e popular Nostalgia Party di Kiwanis Club of Palm Beach. Un fiesta caminda tur hende lo bay bek den tempo pa recorda e dushi temponan di 60s, 70 y 80s. Bo lo haya chens di twist & shout un tiki, canta canticanan di Beatles, Elvis Presley y tambe sin lubida mi limon mi limonero di Henry Stephens. E fundraising aki lo bay tuma lugar 4 di mei, 2019, pues diasabra awor na Renaissance Convention Center y lo ta cuminzando for di 8’or di anochi te cu 1or di marduga. Pa e fiesta di e aña aki, nos lo bay tin tres banda y un DJ legendario. Esaki nan lo bay Super Mania, The Tramps, y e sorpresa di ultimo dos añanan, The Kiwanis Band. The Kiwanis Band ta un banda cu ta toca durante eventonan di Kiwanis y ta consisti di miembronan di clubnan di Kiwanis riba e isla di Aruba. Alavez lo bay tin DJ Edson tambe den cas cu lo bay delita e publico cu tur e hitsnan di e decadanan 70 y 80. Importante pa nota cu e focus di e Nostalgia Party lo bay ta un projecto local cu enfoke riba nos muchanan.

E prijs pa entrada lo ta 75 florin pa persona y e fiesta lo inclui un cash bar & snacks. Tambe lo bay tin varios doorprizes cu lo bay wordo reparti durante e anochi aki. Tambe importante pa remarka cu nos lo tin sufficiente stoel y mesanan pa tur hende por sinta, goza, y baila. Ticketsnan lo ta available cerca tur miembronan di Kiwanis Club of Palm Beach of por pasa libremente na Deals on Wheels (Thrifty), na Optica Oduber & Kan, Precious Anardey y Masy-Fral. Pues si bo ta cla pa bay bek den tempo y rebiba tur e dushi temponan di a añanan 60s y 70s, esaki ta e fiesta pabo

Kiwanis Club of Palm Beach

Kiwanis Club of Palm Beach Aruba ta forma parti di Kiwanis International, un organisacion mundial di voluntario dedica na cambia mundo, cuminsando na un comunidad y un mucha. Nos ta un organisacion den crecimento, dedica na yuda muchanan di mundo henter hisando nan calidad di bida.

Pa mas information di Kiwanis Club of Palm Beach bishita nos webpage na www.kiwanispalmbeach.com of nos Facebook fan page na https://www.facebook.com/kiwanispalmbeach.

