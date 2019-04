Tur cos ta cla pa e di shete caminata Gubernamental

Brian Croes di Departamento di Financia a durante un entrevista a duna di conoce cu nan ta cla pa nan di shete caminata y lo bay haci dies aña cu e comision di actividad. A organisa diferente actividad pa coleganan y entrenan tin siman di salud, cu ta cuminsa 8 April padilanti hunto cu IBISA lo bay tin controlnan di presion, sucu, wowo. Diaranson lo bay tin un lectura di siguridad. Diabierna ta caba e siman di salud cu un dia di fruta y e ceramento oficial lo bay ta e caminata gubernamental desde cu a inicial esaki a dune e nomber , Caminata Gubernamental. Tur loke nos lo genera di e evento aki lo duna bek na un instancia. Aña atras a duna un instancia cu no ta subsidia door di Gobierno y esaki ta bin door di ideanan for di coleganan y instancia cu ta pensa cu esaki ta bon pa duna bek.

Pa hendenan no compronde malo e caminata aki no tin nada di haber cu Gobierno, e ta algo di comision di colega pa colega, y nunca nos a haya algo for di Gobierno y tampoco loke nos genera nos no ta duna na e caha di Gobierno, e ta bay puramente pa un instancia no cubri na Gobierno.

E caminata lo ta dia 13 April, e ta sali for di Emmaschool na Ayo y ta bay direccion Matividiri y tin na cierto puntonan y ta bin bek abou y termina na e scol. Pa inscribi por hacie sea na Directie Finance of un miembro di e comision, e costo lo ta 5 florin pa ticket.

