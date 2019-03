Tur cos ta cla pa e di 39 Fiesta Rotaria diadomingo, 31 di Maart 2019

Durante e conferencia di prensa diahubes atardi, Wichard van der Meulen, Chairman di Fiesta Rotaria a indica cu tur preparacionnan ta cla pa Fiesta Rotaria 2019. Fiesta Rotaria lo tuma luga riba diadomingo, 31 di maart 2019. E portanan lo habri pa 9’or di mainta y e actividad lo termina pa 6’or di atardi. E aña aki tambe Fiesta Rotaria lo tuma luga na e parking lot di Stadion Guillermo Trinidad.

Rotary Club of Aruba ta organisa Fiesta Rotaria cu e meta pa recauda fondo pa asina por continua cu nan servicio comunitario, desaroya proyecto cu tin un impacto positivo den nos comunidad y asisti instancianan cu ta den necesidad.

Stanley Looman a sigui elabora cu lo bay tin diferente actividadnan ariba e dia aki. E aña aki Rotary a ricibi diferente containernan cu articulonan di cas cu lo wordo bendi na prijsnan hopi atractivo. Lo tin diferente producto na benta cu prijsnan inigualabel manera comestibles, paña, tela, sapato. Lo tin un tent unda ta bende buki, joyas y tambe un di mata y producto pa cas.

E famoso kids corner lo tey atrobe y mas amplio aña aki cu e.o. Dino jumps, Caroussel, Trampolin, Popcorn, Ice Cream. Tambe lo bay tin differente weganan popular pa nos muchanan. Bar y cushina lo ta bon surti. Lo bay tin bon ambiente cu entretenimento pa henter famia asina Stanley, a sigui splica. E mainta ta cuminsa cu differente presentacionnan y show di baile di entre otro Club di Movimiento, Pierewietje i Kibrahacha.

Ryon Dijkhoff Presidente di Rotaract Club of Aruba a indica cu Rotaract tambe lo tey cu nan tent di cu snacks/sandwiches, refreshments, koffie, batido’s y mucho mas.

Shelby Maduro, Secretaria di Rotary Club of Aruba ta menciona cu pa 5’or di atardi lo saca e premionan di e rifa cual ya ta bon conoci pa nos comunidad. Pa solamente Afl. 25,- pa ticket bo por gana un di e 12 tremendo premio nan cu como prome premio lo ta un KIA Sportage LX 2019 nobis nobis. E bukinan di rifa ainda ta obtenibel scerca tur miembro di Rotary. Tambe ta posibel pa cumpra ticket ariba e diadomingo mes di Fiesta Rotaria. E premio nan ta lo siguiente:

1st prize 2019 KIA Sportage LX

2nd prize All-in Cruise for 2 saliendo di Miami di Maduro Travel

3rd prize 2 ticket Aruba –Amsterdam – Aruba cu KLM

4th prize 50’ TCL Smart 4K LED TV di AMC Unicon

5th prize iPhone XR, 64GB factory unlocked di Boolchand’s

6th prize Afl. 1.500,- gift certificate di Kooyman

7th prize Afl. 1.500,- Kompa Leon CMB Money Card

8th prize Afl. 1.500,- gift certificate di Boolchand’s

9th prize Afl. 1.000,- gift certificate di Ling & Sons

10th prize Two-day weekend stay for 2 at Divi Resort Aruba

11th prize Acme Arcadia Recliner di Hagemeyer

12th prize Afl. 750,- gift certificate di Pearl Gems

Wichard ta termina invitando e comunidad di Aruba pa pasa Fiesta Rotaria y asina aporta na nos communidad. Rotary Club of Aruba kier a gradici tur hende y compania cu di un of otro manera ta aportando pa haci evento aki algo grandi un biaha mas.

