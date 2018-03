Tur cos ta cla pa e di “33 Aruba International Half Marathon”

Instituto Biba Saludabel y Activo (IBiSA) ta informa cu su di 33 edicion di Aruba International Half Marathon cu ta tuma lugar diadomingo awor dia 25 di maart 2018 ta completamente sold out.

For di cifranan y experiencia di añanan anterior, IBiSA a presupuesta 850 cupo pa e careda, y prome cu 12’or di merdia diamars 20 di maart tur cupo disponibel a yena. E interes pa participa na e “33 rd Aruba International Half Marathon” semper ta sumamente grandi.

Desafortunadamente no ta tuma mas inscripcion. Como institucion cu ta promove movecion y salud riba nos isla, IBiSA ta hopi contento cu e reaccion y resultado.

E aña aki nos tin 56 ´Corporate Relay Teams´, 18 ´Student Relay Teams´ y 554 individual participante di Aruba, Curacao, Canada, United States of America, Peru, Ethiopia, Sweden, Brasil, Guatamala, Colombia, Venezuela y the Netherlands.

Informacion importante IBiSA ta informa pueblo di Aruba, specialmente tur atleta, cu no ta permiti bicicleta tampoco auto pa core banda di un coredo of canado riba e trayecto di Aruba International Half Marathon.

Tur participante lo por busca e t-shirt y bib number diasabra 24 di maart 2018 di 9:00 a.m. te cu 6:00 p.m. na Alhambra Shops & Casino Relay Team Captains Meeting

Informacion pa ´Student Relay Teams´.

E Student Relay Captains reunion ta tuma luga diabierna 23 di maart 2018 pa 5:00 p.m. na IBiSA Frankrijkstraat 1, Oranjestad.

Informacion pa ´Corporate Relay Teams´

E Corporate Relay Captains reunion ta tuma luga diasabra 24 di maart 2018 pa 10:00 a.m. na Alhambra Casino.

Diadomingo mainta, dia di e careda, e bus transfer pa e start ta cuminsa pa 4 or di mainta for di Alhambra Casino. E ultimo bus cu direccion pa e start na Joe Laveist Sport Park lo sali pa 4:25 a.m.

IBiSA ta haci un apelacion na tur esnan cu a inscribi pa participa na e grandioso “33 rd Aruba International Half Marathon” pa percura pa nan ta trempan ‘warm-up’ pa e careda cu ta sali exactamente 5:30 di mainta.

E 6 waterpost ta situa na Citgo Savaneta, Busstop Pos Chiquito, Sero Tijshi, Bus stop Airport, Juliana School y Wendy’s Boulevard. Tambe lo por check e ruta y demas informacion manera Relay Exchange Point y bañonan via e link cu ta posted riba nos FaceBook IBiSA Aruba.

IBiSA ta desea tur participante hopi exito!

Comments

comments