Tur cos ta cla pa e 58 edicion di Aruba Boulevard Loop di 10 km

Diabierna dia 27 di April proximo ta tuma luga e careda di 10km den su edicion number 58. E ultimo dos añanan e ta wordo organisa bou di e organisacion di Aruba Triatlon. Sr. Nicolas Robert ta duna mas detaye.

E careda aki lo ta cuminsando for di 5 or y 30 di atardi, saliendo for di Malmokweg te cu e tereno di APA. E ultimo añanan aki e evento aki tin un total asistencia cu sold out cu 650 participante unda cu ya caba a pasa 400 inscripcion caba, tambe por inscribi na e website di Aruba Triatlon y tambe riba Facebook, of por pasa libremente na Ibisa personalmente na Frankrijkstraat 1, Oranjestad.

Tur cos ta bayendo bon pa e evento aki cu ta wordo celebra Dia di Rey, 27 di April. Esaki ta e cu e ruta pa hopi aña caba. Ta keda mantene e mesun trayecto di 10km. Mayoria careda ta den oranan di mainta, esaki ta tuma luga atardi 5 or y 30.

Ta stipula cu e di prome coredo lo cuminsa yega pa mas o menos 6 or y 05 di atardi. Door cu e careda ta tuma luga ariba un dia liber, por spera cu hopi hende por pasa duna apoyo y disfruta di e evento aki siendo cu semper tin hopi hende y fanatico wardando pa nan competido yega.

E categoria di edad pa participa lo ta cera den caso di hende homber di 14 pa 19 aña, 20 pa 29 aña, 30 pa 34 aña, 35 pa 39 aña, 40 pa 44 aña, 45 pa 49 aña, 50 pa 59 aña y 60 aña bay ariba, anto den caso di hende muhe for di 14 pa 19, 20 pa 29 aña, 30 pa 34 aña, 35 pa 39 aña, 40 pa 44 aña, 45 pa 49 aña, 50 pa 54 aña y 55 aña bay ariba, mucha mas chikito por participa si nan ta den bon condicion pero e mayor mester firma un autorisacion.

Ta spera cu tur pueblo lo participa den esaki y riba esaki Sr. Robert ta duna danki na tur e sponsornan pa e evento aki e.o. Banco di Caribe , Ennia, Loto, Palm tours, Setar , Herb ruba y Total services, Meteoro, Ibiza y Try Bike entre otronan pa e apoyo.

