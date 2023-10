Sr Dabian, Junior Arends y sr Maduro ta forma parti di e comision enarga cu e entiero di Harry Croes, manera Dabian a menciona un gran Arubiano y baluarte y a dedica su bida na Aruba henter y e mucha di Santa Cruz. Harry Croes a realisa varios cos grandi na Aruba, e.o periodismo, deporte, consehero di Gobierno y hasta e lidernan e.o qedp Betico Croes, bo tin sr Nelson Oduber y e actual prome minister sra Evelyn Wever Croes.

Harry Croes a keda reconoci na varios ocasion y hasta internacionalmente den mundo di Boxeo, pa cu e departamento di Cultura di Aruba ta contento di a traha y sostene Harry, debi cu e ta un persona particular di ta humor y critico y a sa di carga e tradicion grandi di dande y tabata un deseo di qepd Betico Croes cu a bisa Harry pa no laga e Dande muri. For di aña 1971 Harry Croes a cuminsa cu e festival di grandi y chikito y e comision di centro di bario Tanki Leendert a carga esaki y cu te awe Dande ta na bida.

Na aña 1996 a cuminsa na trapper cu e festival un canto pa Aruba su Himno y Bandera y aki ta un festival dedica na Aruba y antes e tabata hopi cancion dedica na status aparte y himno y bandera. E añanan ultimo e compositornan a kibra cabes y hopi di e cancionnan cu a bira grandi. Ta danki na Harry nos ta rico na nos piesanan cultural, wals, dansa, tumba.

Harry a cuminsa cu trayectoria di a traha na corant diario, Buvo, Top 95 Fm y hopi caminda mas. Harry ta un gran hungado di domino.

Di parti di e comision y departamento di Cultura di Aruba ta haci invitacion na e comunidad pa ban duna Harry su despedida mereci for di 6’or atardi te cu 9’or di anochi na Club Caiquetio y rindi e tributo na e gran persona di Aruba y duna Harry e honor. Y dialuna tin e entiero cu lo ta na Misa Inmaculada Concepcion na Santa Cruz 9’or pa 11’or di mainta.