Tur cos ta cla pa celebra Imeldahof su 65 aña

Organisador di “Nos Feria” y representantenan di Imeldahof a yama su di dos rueda di prensa p’asina mustra kico tur nan tin cla pa diasabra 24 y diadomingo 25 augustus,2019.

A dirigi palabra organizador di “Nos Feria” cu a resalta cu nan ta sumamenta satisfecho cu e coperacion cu nan a haya p’asina por realiza dos dia di feria pa aruba su muchanan.

Mas ainda cu tur loke ser recauda e fin di siman señala lo tin ta bay directamente n’e pot di Imeldahof p’asina por restaura ‘Cas Irene’ cu ta den un estado basta penoso pa esnan cu ta haci uso di dje.

Ta hopi aña pasa y por bisa cu infrastuctura a bay atras masha hopi mes, asina mes cu Imeldahof a percura pa mantene esaki segun nan por.

Pero awor aki e daño ta mucho mas grandi y nan no por acapara e fondo pa drecha esaki riba nan mes, pesey a hinka den otro e recaudacion di fondo aki p’asina nan por pone ‘Cas Irene’ funcionabel.

Fin di siman 24 y 25 augustus 2019, ta dos dia p’e muchanan diverti y mas aun despues di e prome dianan cu e aña escolar nobo a inicia.

Natalia Hernandez, Directora di Imeldahof a duna di conoce: “Nos ta cla pa ricibi tur bishitante n’e feria den cura di di Imeldahof cu ta celebrando 65 aña. A planifica dos (2) dia di evento destina completamente na famia na ‘Nos Feria’. Mi gratitud na Gabrielle Ras hunto cu Fundacion CEO58 y Fundacion Imeldahof cu e fin di siman aki ta un realidad. Sperando e comunidad di Aruba, mayornan y specialmente e chikitonan bin diverti nan mes”.

“Nos Feria” ta conta cu’e presentacion di diferente DJ local cu lo anima e dia completo ambos dia, lo tin diferente tipo di cuminda pa grandi y chikito, co’i bebe, weganan, artesania y e famoso ‘dunk tank’ unda diferente figuranan publico di nos comunidad lo reta tur hende pa wak ken ta bashanan den e tanki cu awa.

Esaki ta un di e tantisimo cosnan divertido cu tin, ademas ta ser suplica si en caso na cas no tin ‘co’i hunga cu bo no ta usa mas y ta den bon estado bo por trece esaki den un caha y haci bo donacion.

Den e diferente weganan den e feria lo usa material ‘reciclable’ y cu por sigui ‘recicla’ esaki di forma positivo.

Tambe tin e ‘open house’ pa wak ‘Cas Irene’ p’asina bo tin un vista cu bo propio wowo con e situacion penoso di e cas y cu mester haci algo urgente pa cu e caso aki.

Den e cura di Imeldahof lo tin un seccion “Farmers Market”, esaki ta un area di venta di entre otro artesania completamente realiza pa nos propio artistanan. Pa esnan cu ta desea di ta parti di e grandioso “Nos Feria” ainda, por tuma contacto cu Gabrielle Ras na 566 0108 pa mas informacion.

A bolbe remarca y splica cu esnan cu ta desea haci un contibucion directo / donacion di cualkier indule ainda por haci esaki.

Pa esnan cu ta desea haci un donacion den forma di placa como tambe paña cu ta den bon estado y cu por ser re- bendi, articulonan (entre otro co’i hunga) pa mucha di tur edad tur ta mas cu bon bini (por tuma contacto na 566 0108 of E-mail: [email protected]).

Dirigentenan di Imeldahof y e organizador di “Nos Feria” ta gradici tur hende cu ya caba di un forma of otro a contribui y yuda pone riba pia e fin di siman di “Nos Feria”. Tambe nan a subraya cu e comunidad di Aruba nunca a desfrauda e muchanan prinicpalmente y ni “Fundacion Imeldahof”.

“Nos Feria” lo percura pa ambos dia ta un memorabel, un evento pa henter e famia disfruta y comparti, cu alegria di por wak nos muchanan di Aruba diverti manera nunca.”

