Tur consehero por manda nan lista di cliente pa asina por busca e paketenan di winstbelasting di aña 2019

Na e momentonan aki Departamento di Impuesto ta preparando pa cuminsa otorga e paketenan di winstbelasting 2019.

Pa e conseheronan fiscal of oficinanan di administracion lo tin un extra servicio. Departamento di Impuesto lo bay otorga e paketenan di winstbelasting 2019 na e conseheronan si manda un e-mail cu e peticion na tempo y si cumpli cu e condicionnan rekeri.

Procedura pa otorgamento di pakete na un consehero

E servicio special pa conseheronan ta valido pa e conseheronan cu tin mas cu 10 cliente. E procedura ta:

– Ta manda e lista di cliente pa Departamento di Impuesto via e-mail: pakket@impuesto.aw

– E lista mester contene e siguiente informacion di cada cliente: persoonsnummer, nomber, adres, e-mail, tipo di

belasting. Ta manda e lista den forma di un MS Excel file. Via e e-mailadres menciona por pidi Departamento di Impuesto pa e MS Excel-file si acaso e consehero no tin esun di e aña anterior. Por baha e file tambe via www.impuesto.aw.

– E fecha final pa entrega e lista di cliente ta 24 di april 2020. Despues di e fecha aki lo no procesa peticionnan nobo.

– E conseheronan lo wordo notifica via e-mail ora cu e paketenan ta cla pa busca.

– Departamento di Impuesto kier reitira cu e cliente ta keda responsabel pa e pakete di formularionan di

impuesto. Lo no bay otorga duplicado si e pakete a wordo entrega caba na un consehero.

– Ultimo dia pa busca e paketenan ta 4 di mei 2020. Despues di e fecha aki Departamento di Impuesto lo manda

e paketenan post.

Fecha final pa entrega e declaracion

Ta importante pa menciona cu e fecha final di 31 di mei 2020 pa entrega e declaracion di winstbelasting, a wordo extendi. E fecha final awor ta 30 di november 2020. Pa e contribuyentenan cu nan aña financiero no ta igual cu e aña calendario, nan tambe ta haya 6 luna di extension pa entrega e declaracion. E extension di termino aki ta cay bou e Plan di Alivio Fiscal 2020 y no ta valido pa e institutonan financiero manera banco y/of compania di seguro. Naturalmente e contribuyentenan cu tin nan declaracion di winstbelasting 2019 cla y ta desea di cumpli mas prome cu 30 di november 2020, por entrega esaki libremente via e website www.impuesto.aw, despues click riba “Digitale formulieren” y “Aangifte in PDF formaat indienen”; despues por haci e pago corespondiente via e sistema di “Bill Payment” di banco.

