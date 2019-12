Tur consehero por manda nan lista di cliente pa asina por busca e paketenan di loonbelasting, BBO/BAVP y BAZV di aña 2020

Na e momentonan aki Departamento di Impuesto ta preparando pa cuminsa otorga e paketenan di loonbelasting y BBO/BAVP/BAZV di aña 2020. Mescos ta conta pa e paketenan di toeristenheffing, speelvergunnings- recht, BBV y BBVAM. E paketenan lo wordo manda via post den luna di december proximo.

Pa e conseheronan fiscal of oficinanan di administracion lo tin un servicio special. Departamento di Impuesto ta dispuesto pa otorga e paketenan personalmente na e conseheronan si manda un e-mail cu e peticion na tempo y si cumpli cu e condicionnan rekeri.

Procedura pa otorgamento di pakete na un consehero

E servicio special pa conseheronan ta valido pa e conseheronan cu tin mas cu 10 cliente. E procedura ta:

– Ta manda e lista di cliente pa Departamento di Impuesto via e-mail: [email protected]

– E lista mester contene e siguiente informacion di cada cliente: persoonsnummer, nomber, adres, e-mail, tipo di

belasting. Ta manda e lista den forma di un MS Excel file. Via e e-mailadres menciona por pidi Departamento di

Impuesto pa e MS Excel-file si acaso e consehero no tin esun di e aña anterior.

– E fecha final pa entrega e lista di cliente ta 13 di december 2018. Despues di e fecha aki lo no procesa

peticionnan nobo.

– E conseheronan lo wordo notifica via e-mail ora cu e paketenan ta cla pa busca.

– E clientenan di e conseheronan tambe lo bay wordo notifica via e-mail cu nan pakete a wordo entrega na nan

consehero. Departamento di Impuesto kier reitira cu e cliente ta keda responsabel pa e pakete di formularionan

di impuesto. Lo no bay otorga duplicado si e pakete a wordo entrega caba na un consehero.

– Ultimo dia pa busca e paketenan ta 18 di december 2019. Despues di e fecha aki Departamento di Impuesto lo

manda e paketenan post.

Ta importante pa menciona cu na februari 2020 tur comerciante por cuminsa haci nan declaracion di impuesto mensual completamente digital. Pa e motibo aki a scoge pa otorga solamente 6 luna di e formularionan menciona, pa duna tur comerciante chens pa registra nan compañía(nan). Mas lihe registra, mas lihe por stop di para den rij tur luna pa entrega e declaracion.

Haci un cita mas pronto posibel pa asina haya acceso na e portal “BO impuesto”.

Comments

comments