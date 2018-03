Tur compania na Aruba mester emplea trahadonan local

Tur compania na Aruba mester compronde cu pa bin establece negoshi na Aruba , mester haci e mayor esfuerso pa haya trahadonan local. Esaki semper lo ta e prioridad pa Minister di Asuntonan Social y Labor Sr. Glembert Croes unda lo mester zorg pa e proteccion y beneficio di trahado local na prome luga.

Riba e topico aki, Sr. Glenbert Croes a informa cu e siman aki a cuminsa cu e maneho nobo unda cu si e compania no logra di haya hende local pa traha den un par di siman of maximo den un luna, e ora e doño di e compania lo ta haya un respuesta di Minister di Labor riba e permiso cu tin mester pa trece trahado di afo.

Den caso cu specialidad profesional cu no tin na Aruba tambe lo por a trece trahadonan di afo, semper y cuando cu nan ta bin den un forma temporal. Sr. Croes a caba di regresa di Hulanda, y nan ta trahando ariba diferente proyectonan manera job bank program, unda cu hobennan lo por participa segun e profesion cu nan ta preparando pe y pa crea espacio pa nan por a bini bek pa traha despues di caba cu su estudionan afo.

Aunke Minister di Labor tabata tin algun duda pa aproba e cambionan maneho prome cu e maneho nobo a wordo defini, pero lo bin cu beneficionan y facilidad pa inversion cu un monto di 5 miyon florin of mas y lo keda controla cantidad di persona cu lo ta permiti pa trece tambe.

Tambe lo keda pone presion riba tur comerciante y tur proyecto pa hinca trahado local den nan proyecto ya cu Aruba lo ta pasando den un di e crisisnan di mas grandi y e fenomeno social mas delicado lo ta desempleo, asina Sr. Glenbert Croes a splica .

Hobennan sin trabou ta un problema na Aruba, siendo cu kisas nan a lanta cu cierto problema social, den rebeldia, pero toch lo mester prepara nan, y Minister ta bezig cu DPL y Sociale Zaken un ayudo social pa e hobennan, unda nan lo por haya job training.

Awor aki tin otro proyecto lo ta Survey School to work transition unda ta cuantifica 1500 hobenn y 150 doño di trabou lo ta participa den esaki pa wak kico lo ta e murayanan pa nos hobennan lo por haya trabou local y lo keda traha riba esaki.

Finalmente Minister di Labor ta señala cu mester bini cu contradiccion di mas empleado local, y cu lo mester ta serio den caso di e compania di trabou si ta e caso cu mester trece un hende di afo pa traha, e ora lo mester tin motibo exclusivo cu e profesion no ta existi na Aruba, caminda cu ta pidi tur e doñonan di trabou pa keda traha den termino di buena fe y transparencia.

No bay perde e beneficio aki cu gobierno ta otorga y awor aki den un forma mas lihe ainda cu e reforma nobo pa trece trahado di afo, pero unda cu mester ta comproba cu no ta purba di gaña autoridad siendo cu facilmente un hende local lo por a haci e trabou.

Pa ultimo a base di e maneho nobo cu a drenta na vigor Minister di Labor ta comprometi pa actua lihe y tur esunnan cu lo tin pendiente un si of un no pa permiso di trabou lo bay haya respuesta den un corto plaso, pero lo mester inventarisa y cuantifica pa por tin un maneho nobo bon dirigi.

Minister di Labor ta pidi dispensa na esun cu a keda warda hopi pa haya un contesta y de awor na dilanti lo tin claridad y transparencia y sin politikeria, pa yuda cu trahado y contratista local riba mercado laboral, unda cu e intencion nunca lo tabata stroba ni un proceso sino cu lo tin un lucha pa cu e crisis social existente.

