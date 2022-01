Departamento di Impuesto ta recorda tur comerciante cu ta beneficia di e areglo pa comerciante chikito (kleineondernemersregeling of KOR), cu nan tin e deber di entrega e declaracion anual di BBO/BAVP y BAZV 2021. E entregamento di e declaracion ta sosode den forma digital via e portal ‘BO impuesto’. E fecha final pa haci e declaracion ta 17 di januari 2022. Si entrega e declaracion laat of keda sin entrega e declaracion, e comerciante lo perde su status di KOR automaticamente.

E beneficionan di KOR

E beneficionan di KOR ta:

– E comerciante no tin mester di paga BBO/BAVP/BAZV tur luna.

– E comerciante no tin mester di entrega e declaracion di BBO/BAVP/BAZV tur luna.

– E comerciante por reserva e extra cen pa otro necesidadnan di e empresa.

– E comerciante tin menos trabou administrativo.

Mester haci declaracion

Apesar cu no tin mester di entrega e declaracion tur luna, ley ta stipula cu e comerciante chikito cu tin KOR mester entrega e declaracion anual (jaaraangifte) di BBO/BAVP/BAZV di aña 2021. Di e forma aki inspector por evalua si e comerciante por sigui mantene su status di KOR. Pues, lo evalua si e volumen di benta (omzet) di aña 2021 a surpasa Afl. 84.000 of no.

Con ta haci declaracion?

E comerciante chikito ta declara e volumen di benta 2021 via e declaracion digital di BBO/BAVP y BAZV. Esaki ta sosode via e portal ‘BO impuesto’ (of BOi). Si e comerciante no a registra ainda como usuario, e mester haci esaki mas lihe posibel. Pa esaki mester haci un cita via e website www.impuesto.aw

Con mester yena e declaracion?

Aki ta sigui un ehempel con e comerciante chikito ta yena su declaracion den un situacion normal. Volumen di benta (bedrijfsomzet) 2021 Afl. 63.000

Ta yena e declaracion asina:

Vrijgestelde omzet:

Belaste omzet BBO en BAVP: Belaste omzet BAZV:

0,00 (nihil) 63.000 63.000

E sistema automatisa mes lo calcula e suma di impuesto. Den caso di KOR, e sistema lo mustra cu e suma di belasting ta cero (nihil).

Tuma nota cu no por yena e suma di benta na ‘vrijgestelde omzet’. E parti aki no ta destina pa esnan cu tin e status di KOR. E seccion aki ta pa e comerciantenan cu pa ley tin un actividad cu ta cay bou dispensacion di impuesto.

Fecha final pa haci declaracion

Manera menciona, tur comerciante di KOR mester haci declaracion anual di 2021. E fecha final ta 17 di januari 2022. Si haci declaracion despues di dia 17 di januari of keda sin haci declaracion, esaki lo nifica cu automaticamente e comerciante chikito lo perde e status di KOR. Consecuencia di esaki ta cu e comerciante chikito lo tin cu cuminsa haci declaracion y paga BBO/BAVP/BAZV tur luna manera tur otro comerciante.

Departamento di Impuesto ta haci un apelacion fuerte na tur comerciante chikito cu actualmente ta gosa di e beneficionan di KOR, pa cumpli cu e declaracion di BBO/BAVP y BAZV di 2021 na tempo.

