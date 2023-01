Con ta haci declaracion?

E comerciante chikito ta declara e volumen di benta 2022 via e declaracion digital di BBO/BAVP y BAZV. Esaki ta sosode via e portal ‘BO impuesto’ (of BOi).

Pa e usuarionan di BOi cu tin un periodo cu no ta uzando e portal, ta recomendabel pa log in mas lihe posibel pa controla si e password ta valido ainda. Si e password a caduca mester drecha esaki mas lihe posibel pa no haya contratempo ora cu mester entrega e declaracion di BBO/BAVP y BAZV. Si tin pregunta por yama 5227437 of manda un e-mail na [email protected]