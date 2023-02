Departamento di Impuesto ta recorda tur comerciante, cu a beneficia di e areglo pa comerciante

chikito (kleineondernemersregeling of KOR) pa aña 2022 y cu no a cumpli cu nan deber di entrega e declaracion

anual di BBO/BAVP y BAZV 2022, cu nan mester cuminsa declara y paga BBO/BAVP y BAZV tur luna

cuminsando cu januari 2023.

Con ta haci declaracion?

E comerciante ta haci declaracion digital di BBO/BAVP y BAZV tur luna. Esaki ta sosode via e portal ‘BO impuesto’

(of BOi).

Pa e usuarionan di BOi cu tin un periodo cu no ta uzando e portal, ta recomendabel pa log in mas lihe posibel pa

controla si e password ta valido ainda. Si e password a caduca mester drecha esaki mas lihe posibel pa no haya

contratiempo ora cu mester entrega e declaracion di BBO/BAVP y BAZV. Si tin pregunta por yama 5227437 of

manda un e-mail na [email protected]

Con mester yena e declaracion?

Aki ta sigui un ehempel con e comerciante chikito ta yena su declaracion den un situacion normal.

Volumen di benta (bedrijfsomzet) di januari 2023 Afl. 2.000

Ta yena e declaracion asina:

Vrijgestelde omzet: 0,00 (nihil)

Belaste omzet BBO en BAVP: 2.000

Belaste omzet BAZV: 2.000

E sistema automatisa mes lo calcula e suma di impuesto. Tuma nota cu no por yena e suma di benta na

‘vrijgestelde omzet’. E seccion aki ta pa e comerciantenan cu pa ley tin un actividad cu ta cay bou dispensacion di

impuesto.

Fecha final pa haci declaracion

E fecha final pa haci e declaracion y pago di luna di januari 2023 ta 15 di februari 2023. Si haci declaracion y/of

pago despues di e fecha aki of keda sin cumpli, esaki lo nifica cu automaticamente e comerciante lo haya un

cobransa adicional (naheffingsaanslag) inclui boet pa incumplimento.

Departamento di Impuesto ta haci un apelacion fuerte na tur comerciante pa cumpli tur luna cu e declaracion di

BBO/BAVP y BAZV na tempo y asina evita tambe gasto extra innecesariamente. E fecha final ta 15 di cada luna.

Por consulta e fechanan final via e website: https://www.impuesto.aw/deadlines