Tur cliente di DIMAS por trace status di nan peticion via e CVR nummer

Directora di DIMAS, Sra. Kathy Paskel, ta elabora tocante e desaroyonan pa cu e permiso cu a cuminsa aña pasa.

Desde September di aña pasa, a introduci e sistema nobo Sersa, cu ta para pa registracion innovativo. Esaki a bay cu su retonan den cuminsamento, pero tur cos ta tuma su tempo. DIMAS ta satisfecho cu e avancenan cu nan a conoce. Awor nan a yega na un fase cu e proyecto mester wordo entrega completamente. Den transcurso di siman nan lo bay anuncia mas di e servicionan cu DIMAS ta bay duna pa cu esaki. Tambe nan ta bay mira cuanto peticionnan nan tin trata di September aña pasa cu nan a cuminsa trata e tipo di peticionnan aki di manera nobo unda cu hende ta haci nan cita online y bay DIMAS pa controla si e documentonan ta completo. Na momento cu aproba tur e documentonan, nan ta wordo hinca den e sistema digitalmente y lo sigui cu e proceso paden. Tanto e manera di control, duna conseho, etc. Desde Maart, nan ta dunando tur esunnan cu a haya un decision positivo, banda di e beschikking riba papel, nan carnet. Esaki ta canando bon, segun sra. Paskel.

DIMAS a atende di September pa December den Sersa 3,948 peticion. Normalmente pa ley, nan tin un trayecto na cual nan ta mara na dje pa 12 siman. Ainda tin peticionnan cu ta mas bieu habri ainda. Di e peticionnan haci den 2017, nan tin 3,881 cu ta cla. Di esakinan 3,147 tabata positivo, mientras 734 tabata negativo. Pa un hende cu haya peticion nenga, ta sigui e proceso pa wak si e por entama un apelacion pa cu esaki. Tambe a analisa esunnan negativo, pues den comienso nan a saca decisionnan negativo cu no tabata corectamente motiva. Dus nan tabata bisa cu nan a wordo nenga, pero nan no tabata splica e cliente bon e motibo pa cual nan a wordo nenga. E ora nan a haci un trayecto pa informa e clientenan kico nan tabata falta of pakico nan a wordo nenga. Y e persona tin un derecho na apelacion. E peticionnan cu a wordo trata desde September te cu 2 di Augustus ultimo, DIMAS tin mas o menos 12,321 peticion trata. Di esakinan, tin decision caba riba 10,480. Y di esakinan 9,193 ta positivo, mientras 1,287 ta negativo. Esey ta nifica cu ainda nan tin 1,841 den tramite.

Segun sra. Paskel, DIMAS ta atende cu hopi peticion riba base anual. Hopi hende ta spera cu DIMAS mester keda core nan tras. E peticion di DIMAS pa cu clientenan ta pa mantene nan mes informa di nan peticionnan por medio di e website di DIMAS. Tin un tracer riba e website unda tur cliente cu tin un number di cliente, esta e CRV nummer, por hinca esaki den e tracer aki, e mes ta indica e cliente si e peticion ta cla. Contrario na antes unda clientenan ta ricibi carta via post kantoor, awendia tur cos ta bay via email. Sra. Paskel ta sugeri pa tur persona por tin por lo menos un email p’asina DIMAS por comunica informacionnan na clientenan di forma mas eficiente.

Comments

comments