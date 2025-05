Sr Frans Ponson di Comerciante Uni Aruba durante un entrevista a toca e tema di cu falta trahado, awendia bo kier pe localnan traha pero ta sigur su pasa na mayoria comerciante entrevistanan tur ta bisabo cu tin problema cu trahado y no ta algo cu comerciante ta gaña.

No por haya hende pa traha y comerciante ta para fair pa contribui cu nos localnan pero nos no por bisanan kico pa haci den nan negoshi e ora ey nan ta dal porta cera. E ta un preocupacion grandi pero mester bin cu algo ya cu diferente dialogo a pasa caba y e ta un preocupacion y tin mas luga cu t’ey habri, pero awendia hotelnan ta cumpra bo trahadornan bay cu nan otro hotel ta cumpranan y e prijsnan ta birando di loco. Awendia hopi hende ta bisa cu nan kier traha 6 ora of tin hende pa full e ora bo no ta haya.

Awendia tin hende ta busca pa haya otro entrada sidejob y no ta tur hende kier un trabou di 8ora pa dia , pero nos kier bende Aruba cinco strea kier habri 7 dia pa siman pero unda e trahador ta, tin bay wak con pa handel e ora di trabou di 7 dia pa siman.