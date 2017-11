Tur borchi di trafico poni door di DOW ta pidi door di polis

Relaciona cu e borchinan cu awo tin dilanti porta di waf caminda nos bishitantenan di barco crucero ta yega Sr. Marlon Croes, director di DOW ta splica mas di e desaroyonan rond di esaki.

Hopi asombro DOW a tuma nota di declaracion di Cuerpo Policial, unda cu ta menciona cu DOW, lo a haci cambio ariba e borchinan di trafico cu lo a causa tur e problematica na waf cu e touroperatornan. Sr. Croes, como director di DOW, en berdad DOW ta prepara hopi proyecto y esaki di Royal Plaza, e kiosconan a sosode bou di DOW. Nan a prepara tur e trabaonan y destaho publico. Pero prome cu bay destaho publico, ta prepara un trabao den tur su totalidad. Un di nan tabata pa conhuntamente cu Cuerpo Policial, traha un bevorderingsplan.

DOW ariba propio iniciativa por cambia un borchi, bou di e siguiente condicionnan. Uno ta cu si e borchi a blikia cu su indicacion cu e ta duna, a bay perdi, ta reemplasa e borchi cu e mesun contenido. Esey ta trabao di mantencion. Y un otro ta, cu si un auto a ranca un borchi bash’e abao, ta tarea di DOW di lant’e borchi y pone un nobo na su luga, cu e mesun indicacion. Y si nan ta wak un situacion p’afo cu ta causando problema, nan ta tuma iniciativa di Cuerpo Policial, unda ta wak cierto desaroyo y e no ta faborabel pa nan funcionamento, ta elabora ariba dje y tuma un decision, si ta cambia e borchi si of no.

Den e caso specifico di waf, Cuerpo Policial, e agente policial VOS a acera nan colega, Jaime Trimon cu e peticion pa cambia dos borchi, ya cu e funcionamento no ta bay corecto. y door cu nan tin un bon relacion cu Cuerpo Policial, nan a haci e trabao ey, manera tur otro trabao ta sosode y e borchinan a wordo cambia. Pero diamars ta sali afo cu ta DOW a cambia un borchi sin autorisacion. Akinan, segun Sr. Croes, tin un problema di comunicacion interno di Cuerpo Policial, cu nan lo mester bay elabora ariba dje. Tambe el a enfatisa cu nan tin hopi bon relacion cu Cuerpo Policial, cu nan ta traha bon hunto pero pa e caso aki nan lo tuma contacto cu Comisario di Polis, pa establece un protocol, con ta bay deal cu otro awo padilanti, pa evita cu tipo di expresionnan ta wordo haci, den direccion di DOW, segun Sr. Marlon Croes, director di DOW a finalisa bisando.