Tabata na november di aña 2021 cu Minister di Turismo y Salud Publico Sr. Dangui Oduber a anuncia e proyecto di boei caminda lo drecha algun boei existente y instala boeinan nobo. E proyecto aki a keda financia pa Aruba Tourism Authority (ATA). Mester bisa cu tur cos a cana bon y algun siman atras e compania di Varadero a entrega e proyecto, awor nos boeinan ta den bon estado. E proyecto aki tabata importante den e cuadro di mehoracion di e producto Aruba. Den e proyecto aki a percura pa duna mas seguridad na e landradonan cu ta haci uzo di nos lamanan, esaki ta hopi importante y esencial. E areanan cu a haya boei ta, e area di Arashi, Malmok, Tres trapi, Palm Beach y Costa Linda. Den e proyecto aki a pone boei nobo unda cu no tin boei ainda. Caminda cu ya tin boei caba a scapa mastanto boei posibel por medio di reparacion y a reamplasa esnan cu no por a wordo drecha pa boeinan nobo. Minister Oduber ta kere den e turista di calidad, e turista cu ta laga mas hopi placa den Aruba su economia. Pesey e mandatario a pone den su maneho cu lo bay enfoca pa riba e perfil di turista di “High Value Low Impact Tourism”. Esaki ta e turista cu ta gana mas di 150 mil dollar pa aña y ta respeta Aruba su naturalesa como tambe nos balornan cultural. Minister Dangui Oduber ta bay sigui inverti pa mehora e producto Aruba pa asina pa por duna un mihor experencia posibel na nos bishitantenan. Actualmente tin e proyecto di Baby Beach Promenade y tambe e proyecto di trapi na Rodgers beach cu ta den pleno ehecucion. Na cuminsamento di aña a anuncia cu pronto lo bay cuminsa cu fase 3 di e proyecto di Boardwalk Malmok. Di e manera aki Minister Oduber ta sigui traha na bienestar di nos turismo. Finalmente e mandatario kier a gradici ATA pa pone e fondonan disponibel pa asina haci e proyecto aki un realidad. Aruba su turismo ta progresando, pronto Aruba lo yega 100% di recuperacion, turismo ta keda e driver di nos economia.

Comments

comments