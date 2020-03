Tur banco na sucursalnan lo ta 8:00 am pa 1:00 pm

Aruba Bankers’ Associa on (ABA) ta informa na tur cliente di nan Banco miembro y comunidad di Aruba cu en bista di e ul mo desaroyonan tumando luga na Aruba ta dicidi lo siguiente.

Entrante dialuna 23 di maart 2020 y te cu proximo aviso, tur e sucur- salnan (“branches”) di nan banco miembro lo reduci nan ora- rionan di servicio di 8:00 AM pa 1:00 PM pa publico. Banconan lo man- tene nan oranan di servicio vigente pa tur otro servicionan via telefon y/ of email.

Por fabor contact riba website of Facebook page di cada banco pa mas informacion

