Tur ayudo ta bon bini na Pasadia Briyo di Solo

Jeta Figaroa, di Pasadia Briyo di Solo, a expresa cu nan mester di basta cos. Entre otro stoel, mesa cashi, computer, articulonan pa traha obranan di man. Tur esaki mester pa por guia e clientenan. E ta sigui menciona cu mester tambe serbete, cortina pa e gruponan. Hopi cos cu nan tin mester ta articulonan manera pa un cas. Un palabra ta bay pa comerciantenan pa pone man na nan curason y yuda cu algun cos. Tur ta bon bini. Figaroa a sigui splica cu tiki tiki cu nan haya, e ta yuda nan. Pero nan no ta warda pa nan haya hopi cos, pero tiki tiki cu nan haya ta yuda nan hopi bon.

Pa tuma contacto cu Pasadia Briyo di Solo na 5227858 for di 7’or y mey di mainta pa 4’or, of donacion cu nan tin, por trece libremente pa nan. Esey no ta problema, segun Figaroa.

Apart di e materialnan cu nan tin mester, Figaroa a splica cu nan mester di ayudo monetario. Cu placa nan lo bay cumpra loke nan tin mester. Hendenan tambe por haci un donacion na e pasadia. Si nan tin check of placa en efectivo, tur cos ta bon bini.