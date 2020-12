Tur Arubiano/residente cu bolbe di viahe mester haci e Covid PCR Test na Aeropuerto

Den e dianan aki tin hopi Arubiano/residente cu ta bolbiendo di exterior y ta haya nan mes den e situacion cu nan mester haci e test di Covid-19 na Aeropuerto. Algun pasahero local cu a bolbe no a gusta esaki of no ta acuerdo. Por medio di e comunicado aki Covid Crisis Team di Gobierno ta desea di informa cu tur ciudadano cu ta biba na Aruba, sea Arubiano of residente cu biaha pa exterior, sea pa vacacion, trabao, salud of cualkier otro motibo, na momento cu bo bolbe Aruba mester haci e Covid PCR test na Aeropuerto. Pues no tin excepcion, sea bo ta turista of local. E virus tampoco ta haci distincion cua nacionalidad e ta infecta, tur hende e ta infecta.

Na momento cu un persona haya su resultado y e ta positivo, e mester isola su mes y tuma contacto cu su docter di cas. Si bo test sali negativo, ta consehabel pa toch keda cas pa algun dia pa observa di por si acaso bo tin sintoma cu ta mainifesta, asina bo ta proteha e famia na cas y otronan na trabao of unda cu bo bay. E sintomanan por ta; keintura, tosamento, sinti curpa cansa, dolor di cabes, dolor di curpa (musculonan), diarea, dificultad pa hala rosea of rosea cortico, perdida di holor of smaak. Si bo a sinti algun di e sintomanan aki, isola bo mes na cas y tuma contacto cu bo docter di cas y tambe informa bo famia y amistadnan. Pa loke ta esnan cu ta bin pa keda na casnan di famia of amigo, si nan test sali negativo, ta consehabel pa nan tambe keda algun dia na cas pa observa si tin sintoma ta manifesta. Ta sugeri pa evita mobilisa bo mes di biaha, di come na mesa hunto cu e famia durante promer dianan y tambe sinta combersa den grupo na cas sin tapaboca. Practica e reglanan di higiena y distancia social pa asina bo proteha e mesun famia cu bo a bay ceda serca nan. Ta hunto y actuando cu responsabilidad y disciplina nos ta vence e pandemia aki di Covid-19.

