Tur accion cu a tuma luga den 2017 tabata pa falta di comunicacion

Durante 2017, tabata tin varios accion pa cual Sr. Hubert Dirks, lider di sindicato FTA, ta elabora ariba esaki.

E accionnan aki tabata mas tanto pa falta di comprendemento na mesa. E relacion mester ta mas serio y mester por compronde otro miho na mesa. Unabes cu yega na mesa pa discuti un asunto, e no ta wordo discuti den gamble. Un sindicato no ta un mafia,y mester tin un miho manera pa discuti puntonan. Basa ariba un bon discusion bo ta evita accion tambe.

Si e situacion ta dificil pa un compania of gobierno, sindicato tin comprension pa cu esaki. Pero na mesa, papia y compronde otro, por yega hopi mas leu, segun Sr. Hubert Dirks. Pero den mayoria caso unda cu tabata tin accion, esaki por a wordo preveni, pero sigur e accionnan a yuda. Accionnan a yuda door cu e ta forsa y no solamente cu e ta forsa un solucion, pero sindicato no ta bay pone un accion sin mas. Nan ta kere den dialogo, den un dialogo corecto y husto. Y e ora por saca miho beneficio for di e dialogo aki, segun Sr. Hubert Dirks, di sindicato FTA.