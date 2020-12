Tur 8 parokia a ricibi en total 700 macuto di Pasco

Dia 9 di december ta keda un dia conmemorativo y special pa Minister di Asunto Social y Labor. A keda demostra cu ora cu Comercio y Gobierno uni forsa, ta nos Comunidad ta sali grandemente beneficia.

E proyecto social #DiComunidadpaComunidad bou direccion di Sr. Gregorio Geerman y Stephanie Croes, anteriormente Darlaine Guedez Erasmus, e aña aki a surpasa tur expectativa. Inicialmente tabata e meta pa por a logra 500 macuto di Pasco pa por reparti bou di e parokianan. Na 2019 a logra 450 macuto. Mirando e crisis economico y financiero cu COVID a ocasiona na nos Pais, Ministerio di Asunto Social y Labor a keda cu e humilde meta di toch purba surpasa e cantidad di aña anterior hustamente pasobra ta mas ta e famianan cu ta bibando necesidad tur dia.

Pero apesar di e crisis cu a manca Comercio di Aruba, e proyecto #DiComunidadPaComunidad a exalta e comprension, convivencia y generosidad di tur envolvi den e proyecto. Esaki a haci posibel surpasa propio expectativa alcansando un total di 700 macuto. Un danki y reconocimento special na Comunidad Chines di Aruba, Comunidad Surnam di Aruba, Hyatt Regency Aruba, Wind Creek Aruba, Playa Linda Beach Resort, Alhambra Casino, SETAR, Holiday Inn Aruba, PalmAruba Group, WEB, ELMAR, AWG Tours y Do It Center Aruba. Danki na tur cu awe 700 famia di tur e parokianan na Aruba lo haya un bunita gesto di speransa den forma di un pakete di Pasco.

Ta manera Minister Glenbert Croes a declara: “Reparticion di macuto di Pasco pa famianan den necesidad no ta cos pa haci politica cu ne pasobra cu no ta haci politica cu necesidad di famianan.” Ta hustamente pa e motibo ey cu a dicidi di duna e instancia social di cada parokia e macutonan pa nan por reparti pa esunnan den mas necesidad den nan respectivo districto. A inicia ayera na Noord sigui pa Tanki Leendert, Paradera, Santa Cruz, Savaneta, San Nicolas, Dakota y a termina ayera tardi na Oranjestad.

E mandatario a gradici e medionan di comunicacion di Aruba cu “ta permiti nos transmiti e evento aki na nos comunidad pasobra loke nos ta spera cu ta bay pasa ta, cu e 700 macutonan ta bira 800…” asina motivando otro pa sigui duna, contribui y yuda otro cu ta den necesidad.

Minister Glenbert Croes a termina deseando Aruba “un bendiciona Pasco apesar di ta bibando momentonan dificil, toch kier desea henter Aruba un feliz y bendiciona Pasco y un probechoso aña nobo pa henter nos pueblo”.

