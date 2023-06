Kico ta Dengue?

ARUBA- 26. 06. 2023. Pa esnan cu kisas nos sa kico ta Dengue, Dengue ta un malesa cu ta wordo ocaciona pa un virus cu ta wordo transmiti di hende pa hende door di e sangura Aedes Aegypti. Na momento cu e sangura aki pica un persona cu tin e.o Dengue e sangura ta keda infecta cu e virus y di e forma aki e sangura ta sigui pasa e virus di un hende pa otro cada bez cu e pica. For di momento cu bo wordo pica pa un sangura cu tin e virus te na momento cu e prome sintomanan cuminsa presenta por dura entre 4-10 dia. Sintomanan di Dengue ta entre otro:

 Keintura halto di alrededor di 40°C

 Dolor di cabez

 Biramento di stoma y sacamento

 Dolor di weso, joints y musculo

 Dolor di wowo

 Rash riba curpa

Mayoria persona ta recupera di Dengue dentro di 7 dia, pero den algun caso e sintomanan por empeora ocacionando un Dengue hemoragico cu por ta mortal. E porcentahe general di mortalidad di Dengue ta 1%. Den caso di Dengue grave mortalidad ta entre 2%-5% si ricibi cuido y tratamento na tempo y den caso di no ricibi tratamento mortalidad ta 20%. Aedes Aegypti e sangura Aedes Aegypti cu ta transmiti virus di entre otro Dengue ta midi entre 4-7 mm di largo, ta di color scur y ta wordo caracterisa pa su pianan cu strepi blanco. Compara cu otro tipo di sangura e Aedes Aegyti ta e sangura cu tin e abilidad pa transmiti no solamente Dengue pero tambe e virusnan di Zika, Chikungunya y Gelekoorts pa hende. E tipo di sangura aki por ser encontra den regionnan tropical manera e.o paisnan Latino Americano, Caribe, incluyendo Aruba. E sangura ta alimenta su mes door di sanger y pa haya esaki e ta pica hende y bestia. Pa e sangura Aedes Aegypti muhe por pone su webonan e mester di ta bon alimenta y e mester di awa para keto. Diferente na otro tipo di sangura e sangura aki gusta pone su webonan den awa limpi. Na rand di e awa e sangura ta pone su webonan cu den curso di algun dia ta transforma den un larva, despues den un pupa y depues den un sangura adulto. Ful e ciclo aki for di webo te cu un sangura adulto ta dura aproximadamente entre 5-10 dia.