Pa preveni Dengue y otro malesanan transmiti pa sangura, ta importante pa comunidad hunto cu DVG cuminsa na reduci e cantidad di sangura adulto cu ta bula rond. Comunidad por haci esaki door di diferente forma:

Deshaci, tira afo, of warda tur obheto cu por retene awa innesesariamente paden y rond di cas, scol, trabou y alrededor dibo. Por ehempel scoter bou mata, tire, coy hunga pafo, vas cu mata of flor y mas

Proteha door di tapa tur awa para cu tin proposito manera e.o pa muha mata of duna bestia tur dia. Por ehempel henchi bou erco of bari cu awa di yobida y mas

Brinda cuido door di ta extra alerta riba awa para cu proposito di bida pa planta of mascota por ehempel vas cu mata of flor, baki awa di bestia, vijver cu mata di lili y mas

Si tin molester di sangura y no por haña unda tin awa para, por yama Gele Koorts Muskiet Bestrijding (GKMB) pa por haci un inspeccion.

DVG di su parti, pa medio di su seccion di GKMB ta sigui inspecciona tambe espacionan y terenonan publico pa awa para cu por bira un criadero di sangura manera entre otro rioleringnan, fontijn den centro di cuidad, dump y mas. E accionnan aki ta nesesario pa por disminui e oportunidad pa e sangura adulto por pone su webonan y asina nos ta reduci e cantidad di sanguranan cu ta brui riba nos isla. Mas nos reduci e cantidad di sangura mas chikito e risico ta di bira di experencia un brote di casonan di Dengue na Aruba.

Tambe cada cuidadano por preveni di haña Dengui door di:

Bista paña cu man y pia largo durante oranan di atardi pa anochi

Uza repelente contra sangura riba cuero cu no ta cubri cu paña

Den especio pafo di cas cende un mecha of uza bela contra sangura

Sera porta y bentana di cas prome cu bira scur of uza screen

Evita di bishita areanan unda bo ta conciente cu tin hopi sangura

Spuit paden di cas, camber, oficina y areanan cu bo ta frecuenta regularmente cu producto pa mata sangura.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]