E avion di TUI Airways Limited, BY-002 a yega Aruba y a wordo yama bon bini cu baño di awa for di brandweer na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA Airport) dia, 4 di mei 2022. E avion a a haya su bon bini na e estilo aki pa e resume di servicio entre Inglatera y Aruba.

“tin cos nan exitante ta pasando na Aaeropuerto di Aruba y e earolinea nan ta pagando atenshon. TUI Airways Limited tabata un partner prome cu pandemia y ta felis pa anuncia cu nan ta regresando Aruba, cu nan servicio nonstop for di e capital di Inglatera esta London pa e bunita lama nan di Aruba.”, AUA Airport, CEO, Joost Meijs a anuncia.

TUI Airways Limited despues di 2 aña ta resumi su vuelo nan semanal entre earopuerto international Gatwick na London y Aeropuerto International Reina Beatrix. Gatwick Airport ta e segundo aeropuerto mas ocupa cu cantidad di pasahero nan na Inglatera. Esun mas ocupa cu pasahero nan ta e aeropuerto na Heathrow.

TUI Airways Limited (anterior cu nomber di ThomsonFly, First Choice Airways y Thomson Airways) ta bula vuelo nan largo y directo den e 787 Dreamliner un “state-of-the-art” jet cu ta cambiando futuro di bula. E avion aki aki ta uza 20% menos fuel compara cu otro avion nan mas chikito y cu e technologia nobo ta genera 60% menos zonido durante cu bay lanta y aterisa na tera. Danki na su structura y motor nan revolutionario e ta mas mihor riba fuel y ta saka 20% menos CO2 riba su vuelo entre Aruba y Inglatera.

E vuelo di TUI Airways Limited ta Sali semanal London Gatwick pa 10.15 a.m. y ta yegand 14:50 p.m. Aruba local time. E vuelo di regreso ta Sali for di Aruba pa 16.50 p.m. y ta yega London Gatwick pa 06.50 a.m.. pasahero nan lo biaha den un Boeing 787-900.

Loke pa spera riba E vuelo di TUI’s London Gatwick – Aruba. E Boeing 787-900 tin 345 asiento, 282 den economy y 63 Premium. E 787-9 configuracion tinlus di LED full den e cabina cu bentana 30% mas grandi cu bentana riba otro avion nan y enbes di blinds e pasahero por uza un tint electronico pa e scuridad di bentana.

‘Nos ta contento pa regresa Aruba den e programa di 2022. Aruba te e destinashon perfecto pa e persona nan cu kier relaha y explora algun di e mihor lama nan den Caribe. Cliente nan por escohe entre un selection di hotel luhoso, boutique hotels, e ambiente perfecto pa relaha y explora’, ta loke Richard Sofer, Commercial & Business Development Director na TUI a declara.

‘Despues di 2 aña dificil pa nos industria d I turismo y pa destinashon nan rond mundo, nos ta contento pa ricibi nos partner TUI bek na nos isla. TUI ta un supporter di Aruba durante e aña nan y nan regreso ta excitante pa e isla, hotel nan y otro lugar nan den industria di hospitalidad., Nos ta extende nos un caloroso bon bini pa tur bishitante di TUI y nos ta premira pa duna nan un vakantie bon mereci y memorabel cu hopi solo.’ Aruba Tourism Authority CEO, Ronella Croes, a comenta.

Mas di aeropuerto di Aruba

Aeropuerto di Aruba ta un di e aeropuerto nan mas bishita den regiin di caribe cu 22 difdrente aerolinea ta opera y trese mas di 2.5 miyon pasahero tur aña (prome cu covid) y ta duna servicio na 28 destinashon mundialmente. 95% di aeropuerto di Aruba su bishitante nan ta pa keda vakantie algun dia of dias cual 80% ta for di merka cu Canada, 9% for di latino america, 8% for di europa y 3% for di hulandes nan den caribe. Aeropuerto di Aruba ta atribui na e isla den un clima economicamente y politicalmente, hospidabel y populashon di diferente idioma cu un ambiente di siguridad. Aeropuerto ta constante den upgrade pa mantene su posishon como un di aeropuerto mas inovativo den e region.

