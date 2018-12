Tugboat nobo di APA ta perfecto pa handel tur barco cu Aruba ta ricibi

Director di APA, Jossy Figaroa a declara cu nan ta hopi contento cu e aña 2018 APA a logra cumpra un tugboat nobo. Primeramente nan tabata riba caminda pa busca un tugboat cu tin dos aña bieuw pero e mesun trahadonan a conseha gerencia di kico a riesgonan cu APA lo por core si cumpra un tugboat segunda mano. Asina a start e proceso pa cumpra uno nobo. E director di APA a mustra cu el a laga e expertonan nautico den APA pa conseha ta ki tipo di tugboat Aruba lo mester.

Sr.Figaroa a sigui bisa cu e tugboat aki ta uno cu a wordo traha na Vietnam y siman pasa a test esaki y capitan Robert Bislick mes tabata presente pa controla con tur cos ta bajendo. Esaki mester wordo haci no solamente pa e experencian cu e capitan di APA lo haya, pero tambe pa mira cu nan mesun wowo ta ki clase di tugboat ta bai wordo cumpra.

“Mi ta asina orguyoso cu nos hendenan mes a bai y nos a haya ayudo di otro hendenan, expertonan p’asina nan mes wak cua ta bon y cua ta combini nos aki na Aruba”, asina Director di APA a declara na nos. APA ta sumamente contento pasobra un boto asina’ki no ta bai pa dos aña sino e mester bai 30 aña y hecho ta cu si bo cumpra algo cu bo no gusta, ta 30 aña mester bai lucha esaki y keda keha. Si tur cos cana manera debe ser e tugboat aki lo jega otro aña den luna di Maart y pa fin di e mesun luna e lo bai den servicio.

Claro cu ta surgi e pregunta cu mirando e crecemento di barconan cu ta bini nos isla ultimo temponan aki, si un tugboat solamente ta suficiente, e director a duna di conoce cu den e situacion cu APA ta aworaki no por tin dos pasobra toch no tin suficiente asistencia y si bai busca uno mas APA lo bai perde placa. Pero e director a mustra toch cu hopi biaha mester di dos y loke nan ta haci ta cu nan tin un deal cu un barco Hulandes cu ta cu APA y tambe cu Citgo cu ora mester nan ta duna un man. Y e ora ey, segun Sr. Figaroa, no ta placa perdi paso APA ta gana placa cu esakinan tambe. Pero na e momento cu APA haci calculacionnan cu lo bai gana placa si tin un tugboat mas, sigur no lo duda pa busca un tugboat mas. Den pasado APA tabatin 2 tugboat, esta Andicuri y Cudarebo, pero despues cu APA no tabatin e barconan cu tabata di Sanicolas of pa haci otro trabaonan mas, a dicidi cu uno mes ta suficiente y te ainda esaki t’asina.

Mirando e crecemento cu ta premira pa 2019, Director di APA a mustra cu e boto aki ta perfecto pa handel tur e barconan cu ta bini Aruba.

