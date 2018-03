Tugboat cu cuatro persona abordo ta zink

Diaranson anochi e tugboat Brigelda a bai hiba carga pa un barco den awa teritorial di Aruba pero ora di bin bek tera mas o menos 1.5 miya di tera diripiente e airco a paga y e capitan a pidi e tripulantenan pa bay abou unda e generator ta pa controla kico ta pasando. Ora cu e personanan a yega abow nan a haya e generator completamente cu awa caba. Di biaha e capitan a bati alrma na toren y mesora toren a manda e tugboat Arashi den nan direccion. Mientrastanto e tripulantenan a cuminsa saca awa for di e boto. Nan a logra saca basta awa for di e engineroom y tur cos tabata mustra ok den e engineroom pero loke e tripulante nan no tawata sa cu dilanti tambe tawata completamente yena cu awa y no por a hasi nada mas ya cu e boto a sink. E tripulante nan no tin niun idea kico a bay robes y ta sospecha cu e problema lo a cuminsa ne compartimento abou dilanti caminda e wcnan ta y ta pensa cu algo lo a bai robes eyden. Tugboat Arashi a bin tera cu e tripulantenan na waf di Barcadera y aki ambulans a presenta pa atende cunan. Tur tripulante tawata stabiel pero un so tawata basta spanta y tawata mester di atencion medico avansa y ambulans a transporte pa poli.

Comments

comments