Tryouts 2019 Aruba Karate Bond

Pa medio di e comunicado aki, directiva di Aruba Karate Bond ta extende un invitacion na tur su miembronan pa participa na e 1e tryout 2019. Miembronan interesa pa nan karatekanan forma parti di e seleccion ta keda cordialmente pa invita pa manda tur informacion pa Aruba Karate Bond no mas tarda cu diahuebs 21 di februari 2019. E tryout mes ta bay tuma luga den weekend di 22 y 23 di februari 2019.

Despues di un 2018 cu hopi reto, pero sigur fructifero, Aruba Karate Bond ta cla pa continua e trabounan. Cu e ekipo di coach den persona di Sensei Alberto Gonzalez Lujan (headcoach) y Sensei Luis Escalona (assistantcoach), Aruba Karate Bond tin tur confiansa cu lo forma su karatekanan pa nan yega na un nivel di karate halto.

Ta haci uzo di e oportunidad pa recorda tur miembro di e exigencianan en conexion cu tryout, esta un paspoort Hulandes vigente, e edad minimo di 12 aña y grado 2kyu of mas halto. Mescos cu aña pasa, e testnan ta parti den dos parti. Riba diabierna 22 di februari ta tuma luga e prome test na stadion Guillermo Prospero Trinidad di 5or di atardi pa 7 or di anochi. E segundo test ta tuma luga riba diasabra 23 di februari na Maria College MAVO (den gymzaal) di 3or di atardi pa 5 or di atardi. Ambos test lo cuminsa cu un ‘warming up’. Despues di e session di warming up lo pasa pa diferente test den cual ta midi varios componente manera e flexibilidad, rapidez y forsa di cada karateka. Pa mas informacion por comunica cu Aruba Karate Bond, señora Janina Werleman, na [email protected]

Comments

comments