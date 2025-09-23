Internacional: Presidente di Merca Donald Trump a usa su discurso di diamars dilanti Asamblea General di Nacionnan Uni pa destaca e mision di su administracion contra cartelnan y gruponan di traficacion di droga den awanan Latino Americano.

“Recientemente nos a cuminsa usa e poder supremo di militarnan di Merca pa destrui e teroristanan y e rednan di narcotrafico na Venezuela lidera pa Nicolas Maduro,” Trump a declara, refiriendo na e mandatario Venezolano.

Ehercito Mericano a desplega mas di 4 mil marinero y marinero pa awanan di Latino America y Caribe como parti di e campaña intensifica pa combati cartelnan di droga.

Trump a emiti un advertencia na loke el a describi como “cualkier terorista cu contrabanda di droga toxico pa Merca.”

“Nos ta adverti bo cu nos lo kita bo for di e mapa,” e mandatario a declara.

Na comienso di e luna aki, un atake militar di Merca a mata 11 persona den Caribe, supuestamente vincula cu e gang Venezolano Tren de Aragua. Trump a afirma cu e organisacion Venezolano “ta mutila y asesina cu completo impunidad.”

“Pa proteha nos ciudadanonan, mi a designa tambe varios cartel di droga despiada…” Trump a bisa. El a agrega, “Nos a stop practicamente e fluho di droga den nos pais via laman. Nos ta yama nan droga di awa, nan ta mata cientos di miles di hende.”

Diabierna ultimo, Trump a anuncia otro atake militar mortal contra un barco sospechoso di traficacion di droga den awanan internacional, cu el a afirma tabata afilia na un organisacion terorista designa.