E ex-presidente estadounidense Donald Trump a declara su mes “no culpabel” di e 37 cargo cu ta wordo acusa pa mal maneho di documentonan clasifica durante e caso na corte riba diamars na Miami. E ex-mandatario a ser autorisa pa bandona e tribunal sin medida di cautela ni fianza y e fiscalnan no ta considera cu por tin riesgo di huy. Pafo di e tribunalnan, rond di un amplio aparatonan di seguridad cual tabata inclui e clausura di algun caminda cu ta serca di e corte, den oranan di mainta tabata tin un multitud di periodista y hopi hende.

“Nos ta declara no culpabel”, a declara den e sala e abogado di Trump, Todd Blanche. prome, e ex-presidente a drenta na e tribunal door di un tunnel cu ta bao tera y, un biaha cu e tabata aden, e agente nan di cuerpo di Marshals di EE.UU. a tuma su fingerprints. Durante e ora cu tabata tin su caso, Trump a permanece na silencio y cu su brasa crusa, no a realisa e lectura completo di cargo, 31 di cual ta corresponde na difernte delito hunto. Ta manera cu el a wanta informacion di defensa nacional delibera, ya cu e defensa di e ex-mandatario ta, cu e tabata tin conocemento y cu esey no tabata necesario.