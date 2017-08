Trump ta adverti Noord Korea cu e lo lamenta si e ataca Guam

WASHINGTON, D.C., Merca- Presidente di Merca, Donald Trump a adverti e lider Norcoreano, Kim Jong-un, cu e lo “lamenta hopi lihe” si e ataca e isla di Guam of cualkier otro teritorio Mericano of un aliado di e pais aki.

“Si e haci algo contra di Guam of cualkier otro luga cu sea ta teritoriio Mericano of contra di algun aliado di Merca, e lo lamenta esaki di berdad y hopi lihe”, Trump a bsia awe den un conferencia di prensa breve den su club di golf na Bedminster, New Jersey.

Fuente: https://www.efe.com/